Aston Kupang Hadirkan Kampung Tiongkok Buffet

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Aston Kupang Hotel & Convention Center menghadirkan Kampung Tiongkok Buffet yang dilaunching Minggu, 12 September 2021 di Lung Hoa Chinese Resto.

Food and Beverages Manager, Hermansyah mengungkapkan, ini merupakan program buffet mingguan yang konsepnya lebih ke Chinese food sehingga para tamu yang ingin menikmati makanan chinese yang lebih menyukai konsep Buffet bisa menikmati layanan ini.

Meski demikian, dengan adanya konsep ini tidak menutup kemungkinan untuk tamu yang datang ke Lung Hoa untuk menikmati makanan selain all you can eat.

Kampung Tiongkok Buffet dibuka setiap Hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 3 sore dan malamnya kembali ke menu by order.

"Kita juga kan awalnya all you can eat. Kita buat lagi deh supaya orang lihat ada perbedaan akhirnya kita mengubah konsepnya tapi tidak menghilangkan identitas lamanya yaitu dimsum, tetap kita siapkan tapi konsepnya lebih baru, lebih fresh lagi," kata Hermansyah.

Lanjut dia, perubahan konsep ini dikarenakan konsep sebelumnya sudah terlalu lama karena sejak awal dibuka hingga minggu kemarin.

"Ahirnya seperti ada tingkat kebosanan dari kita sendiri ataupun dari konsumen akhirnya kita mencoba untuk menggarap ini lebih baik lagi dan mencoba inovasi terbaru dan Puji Tuhan antusias dari pelanggan juga banyak hari ini," ujarnya.

"Konsepnya hampir sama dengan tahun kemarin ataupun dengan sebelum - sebelumnya yaitu konsep dimsum all you can eat cuma sekarang kita tambahkan dengan beberapa tambahan makanan dimana kita datangkan bukan hanya dari China saja ternyata banyak orang yang menyukai," jelasnya.

Disamping menu China, kata Hermansyah, juga ada sentuhan ke Korean Barbeque seperti slice beef yang disiapkan dan dimasak diatas wajan panas lalu ditambah saos spesial yang disiapkan chef kemudian disajikan dengan selada. Selain slice beef ada juga jamur enoki, aneka sate yang proses penyajiannya lebih ke live cooking.