Semua OPD Wajib Berpikir untuk Kembangkan Pariwisata

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Kabupaten Nagekeo ( Pemkab Nagekeo) , kini fokus mengembangkan dua aspek yang cukup penting, yakni pariwisata dan pertanian. Karena itu semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) wajib berpikir untuk mengembangkan dua aspek ini.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nagekeo, Drs. Ndana Andreas Corsini mengatakan hal ini di Kupang, Jumat 10 September 2021.

Andreas mengatakan, pengembangan pariwisata atau pertanian tidak diserahkan secara total kepada instansi teknis. Mantan Kadis Pariwisata Nagekeo, ini mengatakan bahwa setiap kepala OPD bekerja sesuai Tupoksinya membangun pariwisata dan pertanian.

" Saya menangkap bahwa Pak Bupati menginginkan kami kepala OPD masing-masing bekerja untuk pertumbuhan pariwisata. Kepala yang memiliki DNA pariwisata," kata Ande.

Begitu pula ketika bicara tentang stunting, bukan menjadi tanggung jawab Dinkes semata. Misalnya, dinas pariwisata melihat data by name, by adress, lalu punya program apa untuk tangani orang tua yang anaknya stunting. Maka kata Ande, data musti lengkap.

Semua berbasis pada data. Jangan mengatakan bahwa itu menjadi tugas Dinkes. Atau contoh lain untuk mengelola persawahan di Mbay, maka menjadi tugas OPD lain di luar dinas pertanian. Dampingi petani mulai perencanaan, pembajakan, pembibitan, pemupukan dan lainnya.

Jika petani kesulitan biaya maka OPD itu akan menjadi narahubung dengan lembaga perbankan. Bila perlu hingga pascapanen.

Kadis Ande memgatakan, Bupati Nagekeo, dr. Johanes Donbosco Do punya harapan agar para Kadis itu berpikir lebih konperehensif.

Jangan berpikir sektoral semata, tetapi berpikir inovatif hingga menjangkau sektor-sektor yang lain. Paradigma ini ternyata telah mengubah mindset para kepala dinas di daerah itu.

Masih tentang pariwisata Kadis Ande mengatakan bahwa masyarakat dan Pemda Nagekeo kini terus menjaga keaslian kampung-kampung adat. Kampung-kampung adat di sana kata dia, sungguh antik dibanding yang lainnya.