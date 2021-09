Prodi Psikologi FKM Undana Dorong Publikasi Internasional, 8 Riset Mahasiswa Tembus Scopus Q1 & Q2

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Program Studi (Prodi) Psikologi Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang selama tahun 2021 ini telah memberi kontribusi dalam bentuk publikasi internasional.

Hal itu sebagai wujud cita-cita untuk menjadi pionir pengembangan ilmu dalam konteks perilaku manusia yang tinggal di kepulauan semiringkai.

Alhasil, sebanyak 8 (delapan) penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Prodi Psikologi FKM Undana dengan beberapa mitra, telah berhasil dipublikasi dan/atau lolos di jurnal-jurnal yang terindeks Scopus Q1 dan Q2.

8 penelitian tersebut antara lain, penelitian dari Alda Soraya Asikin, S.Psi. yang berjudul “Experience of dating violence’s victims in Indonesia: A photovoice study” yang lolos di jurnal Interpersona: An International Journal on Personal Relationships (Scopus Q1).

Dosen dan mahasiswa Psikologi di FKM Undana Kupang (Dok.Prodi Psikologi Undana)

Artikel yang membahas cerita dari penyintas kekerasan berpacaran ini merupakan skripsi dari Alda yang ditulis bersama Indra Y. Kiling, Ph.D. dan Diana Aipipidely, M.A.

Penelitian berikut adalah skripsi dari Yulia Beribe, S.Psi. dengan judul “Catholic religious sisters’ perception of meaning in service for children with disabilities: Spiritual and interpersonal interactions” yang telah diterima oleh Journal of Disability and Religion (Scopus Q1).

Skripsi ini mengupas dinamika psikologi dari para mitra suster dari Susteran Alma Kupang dalam melayani anak dengan disabilitas. Dalam menyelesaikan skripsi ini Yulia dibimbing oleh Juliana Marlin Y. Benu, Psikolog dan Indra Y. Kiling, Ph.D.

Selanjutnya adalah artikel dari Beatriks Bunga M.A., Sthepvanny Laure, S.Psi. dan Indra Y. Kiling, Ph.D. yang berjudul “Religiosity and Disability in West Timor: Pray, Access and Peer Empowerment”.

Artikel ini melaporkan kehidupan spiritualitas individu dengan disabilitas di Timor dan telah diterbitkan di Journal of Disability and Religion (Scopus Q1).

Alumni dan Mahasiswa Psikologi Undana Kupang (Dok.Prodi Psikologi Undana)

Sthepvanny Laure, S.Psi adalah alumna Prodi Psikologi FKM Undana yang berperan sebagai co-author artikel ini. Mitra dari penelitian ini adalah Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (Persani) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan salah satu organisasi yang memperjuangkan hak-hak orang dengan disabilitas di NTT.