Daebak, BTS Puncaki Billboard Hot 100 Kalahkan Ed Sheeran, Butter Jadi Song of Summer 2021!

POS-KUPANG.COM - Lagu Butter dari BTS kembali menguasai peringkat 10 besar di Billboard Hot 100. Tidak hanya itu, Butter dari BTS juga menjadi Song of the Summer di tahun 2021 ini.

BTS merupakan grup K-Pop asal Korea Selatan yang semakin menguatkan nama mereka di persaingan internasional. BTS mencetak banyak pencapaian-pencaipain level global.

Menurut Billboard, Butter dari BTS kembali menempati posisi pertama di Billboard Hot 100 pekan ini. BTS mengalahkan lagu dari penyanyi populer seperti Ed Sheeran hingga Olivia Rodrigo.

Butter BTS jadi Song of Summer 2021

Baca juga: Lukis Wajah Jin dan Suga BTS dari Limbah Plastik, Pelukis ini Dituding Hina Member BTS, Ini Faktanya

Sejak dirilis pada Mei lalu, Butter dari BTS langsung bersaing kuat di Billboard Hot 100. Butter berhasil berada di posisi pertama Billboard Hot 100 sebanyak 10 minggu.

Peringkat tersebut menunjukkan deretan lagu terpopuler di Amerika Serikat. BTS pun menjadi penyanyi dari Korea Selatan yang bertahan paling lama di 10 besar Billboard Hot 100.

Lagu Butter dar BTS yang semula berada di posisi tujuh meningkat ke posisi pertama usai dirilisnya Butter versi remix featuring Megan Thee Stallion di akhir Agustus.

Tidak hanya itu, Billboard menempatkan Butter di puncak 10 besar Song of the Summer tahun 2021. BTS bersaing dengan Dua Lipa, Olivia Rodrigo, The Weeknd hingga Ariana Grande.

Baca juga: Penyebab Situs Media Sosial China Larang Akun Penggemar BTS, Exo dan Blackpink Unggah Postingan

Agensi Bighit Music pun merayakan pencapaian BTS ini melalui Twitter. Seiring meningkatnya popularitas mereka, BTS mungkin akan mencapai hal yang lebih besar kedepannya.

BERITA BTS LAINNYA

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "https://lifestyle.kontan.co.id/news/bts-kembali-puncaki-billboard-hot-100-dengan-butter-dan-jadi-song-of-summer-2021"