AXA Financial Indonesia Luncurkan Produk Baru

POS-KUPANG.COM- AXA Financial Indonesia Perkuat Proposisinya dengan Meluncurkan Produk Asuransi Jiwa Dwiguna Terbaru, AXA Wealth Protector; Produk Relevan untuk Menjawab Kebutuhan Masyarakat Indonesia Saat Ini

Sebagai bagian dari komitmen AXA Financial Indonesia dalam menyediakan solusi terbaik kepada masyarakat Indonesia dan nasabah, AXA Financial Indonesia secara resmi meluncurkan AXA Wealth Protector, yang memberikan kombinasi manfaat meninggal dunia dan manfaat dana tunai yang dapat digunakan untuk mempersiapkan perencanaan keuangan jangka panjang bagi nasabah.

Produk ini juga dilengkapi dengan pilihan jangka waktu perlindungan dan jangka waktu pembayaran premi..

“Dengan situasi yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, dimana biaya kehidupan meningkat setiap tahunnya, terutama biaya pendidikan dan kesehatan, sangat berpotensi untuk membebani gaya hidup kita. Selain itu kondisi ekonomi yang fluktuatif dapat mengganggu perencanaan keuangan sehingga dapat membuat kita gagal dalam menyediakan dana masa depan keluarga," ujar Niharika Yadav, Presiden Direktur AXA Financial Indonesia.

AXA Financial Indonesia menjawab kondisi tersebut dengan menghadirkan solusi perlindungan yang inovatif dan komprehensif yaitu AXA Wealth Protector yang dapat membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan waktu yang direncanakan.

"Ini adalah komitmen yang kami berikan kepada nasabahdi situasi ketidakpastian ini dengan memberikan ketenangan pikiran bagi mereka. Kami percaya solusi ini akan membantu nasabah untuk lebih percaya diri dalam merencanakan keuangan keluarga sehingga mereka dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Peluncuran solusi terbaru ini merupakan bukti nyata dari implementasi tujuan perusahaan dalam bertindak untuk kemajuan insan manusia dengan melindungi hal terpenting bagi mereka,” ujar Niharika Yadav.

Pendidikan merupakan salah satu pos pembiayaan penting bagi keluarga yang perlu dipersiapkan dengan baik sejak dini.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), biaya pendidikan meningkat 10%-15% setiap tahun. Dengan meningkatnya biaya pendidikan ini maka diperlukan perencanaan keuangan yang terencana dan jangka panjang.

Asuransi jiwa dwiguna dapat menjadi solusi atas kebutuhan ini karena memberikan manfaat tunai yang dapat digunakan untuk mempersiapkan masa depan keuangan keluarga, sekaligus memberikan perlindungan kepada tertanggung selama fase akumulasi kekayaan; yang mana uang pertanggungan akan dibayarkan jika tertanggung meninggal dunia.

AXA Wealth Protector sebagai asuransi dwiguna memberikan perlindungan optimal untuk memastikan tercapainya tujuan keuangan jangka panjang, yang dilengkapi dengan beberapa keunggulan seperti mManfaat meninggal dunia hingga 160% dari total premi setiap tahun, manfaat dana tunai hingga 140% dari total premi, pilihan masa perlindungan: 5 tahun atau 10 tahun, masa pembayaran premi: 5 tahun atau 10 tahun.

“AXA Wealth Protector merupakan solusi keuangan yang memberikan ketenangan pikiran kepada nasabahdalam mempersiapkan manfaat dana tunai untuk kebutuhan keuangan masa depan mereka dan keluarga. Produk ini sekaligus memberikan keamanan finansial kepada orang yang mereka cintai jika terjadi kematian yang tidak diinginkan pada tahap akumulasi kekayaan," katanya.

“Dengan pembayaran premi yang dapat dilakukan selama 10 tahun dan premi mulai dari Rp 416.000 per bulan, AXA Wealth Protector sangat terjangkau dan sesuai sebagai solusi perencanaan keuangan keluarga jangka panjang dan terencana, seperti persiapan dana pendidikan bagi orang tercinta, persiapan masa pensiun bagi Anda dan pasangan,dan sebagai alternatif diversifikasi aset. Kami berharap dengan adanya produk terbaru ini, akan lebih banyak keluarga di Indonesia yang dapat mewujudkan impian masa depan mereka,” ujar Yudhistira Dharmawata, Chief of Proposition, Direct Marketing and Partnership, AXA Financial Indonesia. (*)

