Daftar Youtuber Indonesia September 2021, Posisi Menantu Krisdayanti, Atta tak Tergeserkan

POS-KUPANG.COM - Daftar Youtuber Indonesia paling kaya raya di awal bulan September 2021 masih dipegang oleh kalangan artis dan presenter.

Raffi Ahmad menjadi Youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi, yakni di rentang US$ 22.900 hingga US$ 366.600 per bulan. Jumlah tersebut setara Rp 325,94 juta - Rp 5,21 miliar (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Meskipun Raffi Ahmad hanya berada di urutan keempat terbanyak subscribers dengan total 21,3 juta saja.

Posisi pertama youtuber Indonesia dengan subscribers terbanyak dipegang oleh Atta Halilintar sebanyak 27,8 juta subscribers.

Nah, Raffi Ahmad menggeser Deddy Corbuzier sebagai Youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan tertinggi nih.

Lewat akun Rans Entertainment, Raffi Ahmad kembali menjadi youtuber Indonesia paling tajir dalam bulan ini.

Dihimpun oleh Banjarmasinpost.co.id dari data Social Blade, Selasa 7 September 2021, Kini Deddy Corbuzier menduduki peringkat kedua youtuber Indoensia paling kaya dengan estimasi penghasilan bulanan US$ 22.400 hingga US$ 358.800 setara Rp 318,83 hingga Rp 5,10 miliar. Deddy memiliki jumlah subscribers sebanyak 15,6 juta, berada di posisi ke-12 youtuber Indonesia dengan subscribers terbanyak.

Tidak jauh berbeda, pendapatan mereka hanya berselisih pada koma saja.

Baik Raffi Ahmad dan Deddy Corbuzier masih memiliki pendapatan tertinggi diangka 5 miliar meski secara nominal lebih unggul milik Rans Entertainment.

Sementara Baim Wong menguntit di posisi ketiga sebagai youtuber Indonesia dengan perkiraan penghasilan bulanan tertinggi, yakni di rentang US$ 12.000 - US$ 191.200 setara Rp 170,80 juta - Rp 2,72 miliar. Kanal Youtube Baim Paula, memiliki 19.3 juta subscribers berada di peringkat tujuh youtuber Indonesia dengan subscribers terbanyak.

