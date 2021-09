Ketua TP PKK NTT Sambangi SMKN 5 Kupang untuk Program Vaksin Goes To School

Ketua TP PKK NTT Julie Sutrisno Laiskodat (kanan) disampingi Kepala SMKN 5 Kupang Dra Safirah C Abineno saat menyambangi SMKN 5 Kupang, Selasa, 07 September 2021

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Ketua TP PKK NTT, Julie Sutrisno Laiskodat menyambangi SMKN 5 Kupang, Selasa, 07 September 2021 untuk program Vaksin Goes To School.

Kepala SMKN 5 Kupang Dra Safirah C Abineno dalam sambutannya mengungkapkan rasa terimakasih kepada Ketua TP PKK NTT yang sudah berkenan mendukung SMKN 5 dengan program vaksin goes to school.

"Mungkin untuk SMK 5 sangat spesial karena sudah dua kali dikunjungi oleh ibu Ketua TP PKK. Ini adalah momen yang selalu memberikan warna baru dalam dinamika perjalanan SMKN 5 Kupang menuju NTT Bangkit NTT Sejahtera dengan semangat restorasi pendidikan dan kebudayaan," kata Safirah.

Dalam kesempatan tersebut Safirah menyampaikan, pada tahun 2020 SMKN 5 Kupang telah ditetapkan oleh Kemendikbud sebagai salah satu sekolah yang akan dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) pada Program Keahlian Teknik Energi Terbarukan untuk Kompetensi Keahlian Teknik Energi Surya Hidro dan Angin (TESHA).

"Bantuan (Gedung) lengkap dengan peralatan merupakan kerjasama dengan luar negeri, sementara diinstal oleh penyedia dan belum selesai," ujar Safirah.

Pada tahun 2021, lanjut dia, SMKN 5 Kupang kembali ditetapkan sebagai Sekolah Pusat Keunggulan pada program keahlian Teknik Energi Terbarukan kerjasama luar negeri.

"Sebagai Sekolah Pusat Keunggulan maka dengan sendirinya kami mendapat predikat juga sebagai Sekolah Penggerak. Sebagai Sekolah Penggerak dan Sekolah Pusat Keunggulan ditengah pandemi Covid merupakan sebuah tantangan besar karena bagaimana kami bisa mewujudkan visi misi sekolah sebagai pusat keunggulan dan sekolah penggerak jika pembelajaran dilaksanakan secara daring," kata Safirah.

"Oleh karena itu kami sangat berterimakasih kepada Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini kepada Bunda Julie sebagai Ketua TP PKK yang juga adalah anggota DPR RI yang begitu mendukung kami melalui program vaksinasi bagi siswa siswi kami melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT yang selalu mendapat support dari Komisi V sebagai Mitra kerja dalam bidang Pendidikan," lanjutnya.

Safirah berharap, siswa SMKN 5 Kupang bisa difasilitasi untuk divaksin sehingga pembelajaran tatap muka bisa segera dilaksanakan karena pihaknya belum bisa melangkah untuk menunjukkan visi sekolah pusat keunggulan dan sekolah penggerak jika belum ada pembelajaran tatap muka.

Dalam kesempatan tersebut Safirah juga meminta para siswa yang akan divaksin agar sebagai penyambung lidah untuk meyakinkan teman - teman dan juga orangtua untuk memberi diri mendukung program vaksinasi.

"Saya juga mengucapkan terimakasih until seluruh tim Medis yang hadir siang hari ini untuk memvaksin siswa siswa kami," ujar Safirah.

"Juga saya atas nama 1616 siswa bersama orangtua dan 105 guru maupun pegawai SMKN 5 Kupang menyampaikan terimakasih yang sebesar - besarnya kepada Bunda Julie ibu Kristin, Pak Kadis dan paramedis dan tim kesehatan yang sudah bersedia untuk melaksanakan dan mendukung kami di SMKN 5 Kupang," pungkasnya.(*)

