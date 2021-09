Lowongan Kerja Perusahaan e-commerce, Gajinya Menggiurkan Rp 243 ribu/Jam, Tertarik?

POS-KUPANG.COM – Lowongan kerja ini berlaku untuk di seluruh dunia.

Lowongan kerja berasal dari perusahaan e-commerce kelas dunia milik miliarder Jeff Bezos, Amazon

Amazon membuka lowongan kerja untuk 55.000 orang.

Jumlah lowongan kerja tersebut lebih banyak dari jumlah karyawan Google dan Facebook per 30 Juni 2021.

Melansir CNBC, Sabtu (4/9/2021), lowongan pekerjaan ini berlaku untuk semua kandidat potensial di seluruh dunia.

Chief Executive Amazon Andy Jassy mengungkapkan, saat ini Amazon sedang melakukan pengembangan bisnis ritel, cloud, advertising, dan sebagainya yang membutuhkan banyak pekerja.

“Ada begitu banyak pekerjaan selama pandemi yang tergusur atau diubah, dan ada begitu banyak orang yang memikirkan pekerjaan yang berbeda dan baru," kata Jassy.

Gaji minimum yang ditawarkan oleh Amazon mulai dari 15 dollar AS atau setara Rp 214.5000 per jam (kurs Rp 14.300 per dollar AS) hingga 17 dollar AS atau setara Rp 243.100 per jam.

“Perusahaan berinvestasi besar-besaran dalam membangun lebih banyak gudang dan meningkatkan gaji untuk menarik pekerja, memenuhi permintaan yang kuat dari pembeli. Amazon sangat kompetitif di sisi kompensasi. Kami telah memimpin dalam pemberian upah minimum di beberapa negara bagian,” jelas dia.

Jassy berharap lowongan kerja yang ditawarkan oleh Amazon dapat membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat terdampak pandemi Covid-19.

Perekrutan karyawan Amazon rencananya dibuka pada 15 September 2021.

"Itu adalah bagian dari Career Day di waktu yang tepat. Penambahan karyawan baru akan meningkatkan 20 persen staf teknologi yang saat ini berjumlah sekitar 275.000 secara global,” tambah dia.

