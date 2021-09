Kelompok Ekonomi Kreatif Ibu-ibu Kelitei Ngada Hasilkan Periuk Tanah Ramah Lingkungan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM, BAJAWA-Salah satu produk unggulan Desa Kelitei, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada adalah periuk tanah ramah lingkungan. Periuk tanah unggulan ini diproduksi sendiri oleh ibu-ibu di desa Kelitei yang tergabung dalam Kelompok Ekonomi Kreatif Mama-Mama Hebat Kelitei yang berjumlah tujuh orang.

Ketua Kelompok ini yakni Mama Emiliana, Sekretaris Mama Albertin Lulu, Bendahara Maria Dolu dan anggotanya Viktoria Moi, Marselina Godho, Florensiana Moi dan Florentina Bate.

Gabriel Goa, Direktur Institute for Research, Consultation and Information of International of Investment (IRCI) menerangkan periuk tanah yang diproduksi itu ramah lingkungan dan bisa digunakan untuk menanak nasi, mengolah produk lontar jadi Arak dan penyimpan hasil-hasil panen.

"Nama Kelompok Ekonomi Kreatif Mama-Mama Hebat Kelitei adalah Kelompok Usaha Maju Bersama beranggotakan 7 orang. Usaha Ekonomi Kreatif yang merupakan produk unggulan desa Kelitei, Kecamatan Inerie, Ngada, Flores ini wajib didukung," ungkap Gabriel dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu 1 September 2021.

Desa Kelitei juga masuk Daerah Kawasan Wisata Premium Labuan Bajo dan merupakan wilayah investasi Galian C yakni pasir dan batuan yang dikelola bersama PT DKP dan masyarakat melalui koperasi.

Investasi ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja. Lalu, memajukan ekonomi kreatif rakyat dan mempersiapkan SDM melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

IRCI, kata Gabriel, sangat mendukung usaha ekonomi kreatif masyarakat desa Kelitei yang akan menjadi produk unggulan. Selain itu IRCI sangat mendukung upaya pemerintahan desa dan tokoh-tokoh masyarakat Kelitei yang kooperatif menerima investor untuk memajukan dan sejahterakan rakyat Kelitei.

"Kami siap untuk mempromosikan Kelitei juga Inerie dan Ngada wilayah Destinasi Pariwisata Premium Labuan Bajo ke dunia nasional dan internasional," tandasnya. (*)

