Jungkook BTS Ulang Tahun , BanjirUcapan Selamat , Curhat ARMY Wanita Afganistan Jadi Sorotan

POS KUPANG.COM -- Salah satu member BTS , Jungkook merayakan ulang tahunnya tepat pada hari ini, Rabu 1 Septemer 2021 ini

Pria bernama asli Jeon Jeong-guk itu lahir di Mandeok-dong, Busan, Korea Selatan pada 1 Septemer 1997 atau kini sudah genap 24 tahun

Ia bergabung bersama boy band Korea Selatan yaitu BTS atau Bangtan Boys yang dibentuk di bawah naungan Big Hit Entertainment pada tahun 2013.

Posisinya adalah main vocalist, lead dancer, sub-rapper, dan center.

Ucapan ulang tahun terhdap sang bintang bukan saja dari Korea tetapi dari ARMY sebutan untuk fans BTS di seluruh dunia

benajir_khatun dari India menguncapkan selamat: Jungkook happy Birthday day to you and pls be live in Instagram

Di tengah ucapan selamat, ARMY wanita dari Afganistan mengungkapkan perasaan depresinya yang dibagina kolom komentar bts.bighitofficial

Situasi negara yang sedang berperang dan porak poranda membuatnya depresi

Apalagi saat ini, ia merupakan seorang mahasiswa tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya tinggal di rumah saja

nana_jn007: hai BTS nama saya Nargis dan saya ingin mengatakan saya mengalami depresi Saya sangat sedih, tidak bisa keluar dan takut dari luar Saya hanya berbaring di tempat tidur saya, bahkan tidak bisa mandi karena saya situasi buruk… untuk apa ! karena ini Afghanistan dan saya seorang gadis sebelum ini saya memiliki pekerjaan dan saya mahasiswa di universitas Kabul sepanjang hidup saya menjadi sia-sia dan saya tidak dapat melakukan apa pun untuk hidup saya itu sangat buruk dan benar tahu saya tidak tahu apa yang paling saya lakukan Hanya mengunci ponsel saya, video Anda, menangis dan ... tidak ada

