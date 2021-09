Ende PPKM Level III KBM Tatap Muka Mulai Diterapkan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oris Goti

POS-KUPANG.COM, ENDE - Sejak Senin 30 Agustus 2021, SMPK Frateran Ndao Ende sudah mulai menerapkan kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di sekolah.

Kepala SMPK Frateran Ndao, Frater Yohanes Berchmans mengatakan pelaksanaan KBM tatap muka tersebut dilaksanakan secara terbatas.

"Jadi yang kita terapkan itu pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT," kata Frater Yohanes kepada POS-KUPANG.COM, Rabu 1 September 2021.

Dia menguraikan, PTMT dilaksanakan seiring dengan Surat Edaran (SE) Bupati Ende, tertanggal 24 Agustus 2021, No.: BKPSDM.858/3714/Kespen/VIII/2021, Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease (Covid - 19).

"Pada salah satu point adalah pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh," "jelasnya.

Hal itu juga, kata Frater Yohanes, berdasarkan keputusan bersama menteri Pendidikan, dan Kebudayaan, menteri Agama, menteri Kesehatan dan menteri Dalam Negeri No. 03/KB/2021, No. 384 tahun 2021, No.: HK.01.08/MENKES/2021, No. 440 – 717 tahun 2021.

"Berdasarkan SE bupati diatas, maka tanggal 25 Agustus, 2021, kami langsung mengadakan rapat terbatas yang dihadiri oleh Kepala Sekolah dan para Wakil Kepala Sekolah, untuk menanggapi dan menyikapi Surat Edaran tersebut," ungkapnya.

Dia menguraikan, dalam rapat tersebut mereka hanya mempertajam dan mempertegas hal-hal yang sudah persiapkan sebelum memasuki tahun ajaran baru 2021/2022, yang dihadiri oleh pengurus Komit/BP2 Sekolah.

"Hal yang dibicarakan antara lain tentang sistem pembelajaran yang dilakukan, yakni pembelajaran tatap muka terbatas, bagi kelas 7, 8 dan 9," ungkapnya.