China Sebut Amerika Tinggalkan Afganistan dalam Kehancuran,Taliban Merdeka, Masa Depan Tidak Pasti

Amerika secara resmi sudah angkat kaki dari bumi Afganistan .

Namun gambaran kehancuran Afganistan karena kegagalan Amerika menjadi perhatian dunia

Media China, Global Times merilis, AS menyelesaikan penarikan pasukannya dari Afghanistan pada hari Senin 30 Agustus 2021 sebelum batas waktu, secara resmi mengakhiri 20 tahun invasi pimpinan AS ke Afghanistan dan meninggalkan negara yang dilanda perang dengan masa depan yang tidak pasti.

Tidak meninggalkan apa-apa selain kekacauan dan kehancuran di negara itu, AS telah menghadapi tiga bencana dalam kontra-terorisme, reformasi demokrasi dan pemerintahan global dan penarikan militer seharusnya bukan akhir dari tanggung jawab tetapi awal refleksi bagi AS, kata para analis pada hari Selasa. .

Setelah penarikan besar-besaran tetapi tidak terorganisir dan dianggap memalukan. Seebuah pesawat angkut militer C-17 USAF AS membawa pasukan Amerika terakhir keluar dari Afghanistan pada hari Senin, menandai akhir resmi dari perang terpanjang dalam sejarah AS.

Sebuah foto, yang disediakan oleh Komando Pusat AS, menunjukkan Mayor Jenderal Angkatan Darat AS Chris Donahue, anggota layanan Amerika terakhir di Afghanistan, naik ke pesawat kargo C-17, dan telah menjadi viral.

Meskipun ekspresi prajurit AS tidak dapat dilihat dengan jelas, gambarnya yang menyedihkan - seperti yang digambarkan oleh beberapa netizen - menunjukkan bencana AS dan cara memalukan AS telah pergi.

Sementara penyelesaian penarikan mengakhiri kehadiran AS di Afghanistan, "misi diplomatik untuk memastikan tambahan warga AS dan warga Afghanistan yang memenuhi syarat yang ingin pergi, terus berlanjut," Kenneth McKenzie, komandan Komando Pusat AS, mengumumkan selama konferensi pers yang diadakan oleh Departemen Pertahanan, Senin.

Setelah 20 tahun pendudukan pasukan AS dan Barat, Afghanistan telah dikembalikan kepada rakyatnya. Reuters melaporkan bahwa tembakan perayaan bergema di Kabul ketika pejuang Taliban menguasai bandara sebelum fajar pada hari Selasa setelah penarikan pasukan AS terakhir.

Juru bicara Taliban Suhail Shaheen tweeted pada hari Senin bahwa "Malam ini 12 tengah malam (waktu Afghanistan) tentara Amerika terakhir meninggalkan Afghanistan. Negara kami memperoleh kemerdekaan penuh."