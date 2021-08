Amerika Serikat Cegat Lima roket yang Ditembakkan ke Bandara Hamid Karzai Kabul Afghanistan

POS-KUPANG.COM, KABUL - Pertahanan anti-rudal AS telah mencegat sebanyak lima roket yang ditembakkan ke bandara Kabul Senin dini hari, kata seorang pejabat AS, saat AS bergegas menyelesaikan penarikannya dari Afghanistan untuk mengakhiri perang terpanjangnya.

AS sedang bergegas untuk mengevakuasi warganya yang tersisa dan warga Afghanistan yang berisiko sebelum menyelesaikan penarikannya sendiri pada Selasa untuk memenuhi tenggat waktu yang disepakati antara Taliban dan Washington.

Misi tersebut menjadi lebih mendesak dan berbahaya setelah serangan bom bunuh diri ISIS pada Kamis 26 Agustus 2021 menewaskan 13 personel militer AS dan sejumlah warga sipil Afghanistan di luar bandara.

Pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada Reuters bahwa laporan awal tidak menunjukkan adanya korban AS dari serangan roket pada Senin pagi, tetapi informasi itu dapat berubah.

Laporan media Afghanistan mengatakan roket ditembakkan dari bagian belakang kendaraan.

Menurut kantor berita Pajhwok, beberapa roket menghantam berbagai bagian ibu kota Afghanistan.

Di Washington, Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang mengatakan para pejabat memberi tahu Presiden Joe Biden tentang "serangan roket di Bandara Internasional Hamid Karzai" di Kabul.

"Presiden diberitahu bahwa operasi terus berlanjut tanpa gangguan di HKIA, dan telah menegaskan kembali perintahnya agar para komandan melipatgandakan upaya mereka untuk memprioritaskan melakukan apa pun yang diperlukan untuk melindungi pasukan kami di lapangan," kata pernyataan itu, menggunakan akronim untuk bandara Kabul.

Kantor berita Associated Press melaporkan bahwa roket menghantam pada Senin pagi di lingkungan Salim Karwan Kabul, menurut saksi mata.