Jawaban Salmafina Sunan Dituduh Pindah Keyakinan Karena Kecewa, Kini Malah Niat Sekolah Pastoral

POS KUPANG.COM -- Putri pengacara kondang Sunan Kalijaga , Salmafina Sunan kini menjalani hari-harinya sebagai seorang kirsriani

Ia bari saja menjalani hidup dengan agama barunya setelah bercerai dengan sang mantan Suami, Taqy Malik

Meski demikian, masih saja tudingan terjadap Salmafina mengenai alasannya meninggalkan agama yang lama dan menjalani kehidupan baru dengan agama nasrani

Ia pun menjawab mengenai tudingan itu. Ia menjawab mengenai anggapan rasa bencinya pada agama yang lama

Dalam tayangan akun Youtube, SelebGood TV , dijelaskannya Menurutnya, ia sama sekali tidak penah membeci keyakinan yang lama . Ataupun sosok siapapun semasa menjalani keyakinan yang lama

"Tidak ada yang berubah sih you You are, Aa apa yang mau ditanggepin tidak ada. Kalau misalnya bertanya apakah benci sama Islam jawabannya adalah enggak, karena ngapain harus benci gitu loh . Kenapa harus dibenci Maksudnya mau kalau, aku pribadi aku tidak punya hak apa-apa untuk membenci agama apapun gitu udah. Aagama yang pernah aku anut dulu Islam misalnya aku nggak punya apa-apa untuk benci karena karena agama itu enggak ada masalah apa-apa," jelasnya

Ia pun mengungkapkan mengenai anggakan bahwa di agama yang lama pernah membuat dirinya kewa. Menurutnya, ia tidak pernah kecewan dengan agama yang lama.

Namun yang dialaminya hanya peritiswa rohani yang sulit dimengerti bila dijelaskan. Seseoang harus megalami secara langsung untuk bisa mengerti apa yang dialaminua

"Memang tidak mengecewakan bagi penganutnya dia tidak mengecewakan bagi aku yang dulu pernah di agama itu tidak mengecewakan juga tapi memang (aku) sudah dipanggilnya . Tuhan Yesus sudah memanggil," jelasnya

Menurutnya, banyak orang paham mengenai pilihan hidupnya. Semua yang dijalani hanya semata perjalanan rohaninya dan pilihan hidupnya tanpa menyalahkan siapa-siapa.

"Ada kata-kata yang namanya Aku benci, atau Aku menyesal atau Aku kecewa itu nggak ada nggak ada sama sekali bener. Kebanyakan orang tuh salah kaprah oh mungkin karena kadang bilang karena dikecewakan laki-laki . Kalau kalau misalnya kecewa sama laki-lakinya jangan kecewa sama agamanya. Enggak ada yang kecewa sama agamanya," jelasnya



Sementara dalam tayangan kanal Youtube, Tablod Bintang, Salmafina Sunan sudah punya rencana untuk kuliah di luar negeri

Meski baru menjadi seorang kristiani, Salmafina Suna sudah berniat untuk melanjut ke pendidikan untuk menjadi seorang penginjil.

"Rencana mau kiliah dioluar, mau ambil pastotal. Mau jadi paster , tapi belum tau kapannya dikasih sama Tuhan," ungkap

Ia memilih sekolah yang terkait dengan agama Nasrani itu lantaran sudah jenuh dengan kehiduoan duniawi yang penuh dengan drama .

"Alasannya aku sudah capek dengan kehidupan dunia yang penuh drama . Saya ingin mengabdi saja . Saya ingin orang mengenao sosok Dia yang saya percayai . Ini personal banget, saya ingin orang yang sudah percaya tapi sedikit lupa uaingat lagi. Itu aja si niatnya," jelas Salmafina*