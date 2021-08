Sambut Hari Ulang Tahun RI ke 76, Pegadaian Area Kupang Adakan Promo Gebyar Merdeka 

Vice President PT Pegadaian (Persero) Area Kupang Imam Subekti (Kiri) dan Kepala Department Non Gadai kantor area Kupang Bernabas Mengngi (Kanan)

POS-KUPANG.COM, KUPANG - PT Pegadaian (Persero) Area Kupang mengadakan promo Gebyar Merdeka Pegadaian selama sebulan terhitung tanggal 17 Agustus - 17 September 2021.

Ada lima promo dalam program Gebyar Merdeka tersebut yakni Merdeka Gadai Baru Diskon Sewa Modal Hingga 45 persen khusus nasabah baru Gadai regular, Merdeka Tambah Pinjaman Bonus Hingga 76 ribu bonus tabungan emas atau jasa pembayaran online, Merdeka Gadai Kembali

Ada Diskon Sewa Modal Hingga 17 persen khusus Gadai regular untuk nasabah lama, Merdeka Pinjaman Non Gadai Cashback Hingga 500 ribu untuk Pinjaman usaha dan cicilan kendaraan Cashback 1 persen dari uang Pinjaman, Merdeka Take Over Gadai Sewa Modal Khusus 0.4 persen dan 0.25 persen untuk perpindahan gadai dari lembaga lain.

"Gebyar ini bersifat periode dari tanggal 17 Agustus sampai 17 September nanti jadi banyak benefit - benefit yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat bila memanfaatkan produk - produk Pegadaian," kata Vice President PT Pegadaian (Persero), Area Kupang, Imam Subekti kepada POS-KUPANG.COM, Rabu, 25 Agustus 2021.

Imam mengatakan, selain untuk merayakan HUT RI ke 76, promo ini juga dilakukan untuk stimulus ekonomi masyarakat yang menurun akibat pandemi.

"Pertama untuk tetap berbisnis, juga share beban nasabah, mungkin yang tadinya harus membayar Rp. 100 ribu berkesempatan untuk membayar sampai Rp. 60 ribu," kata Imam

Dia melanjutkan, persaingan bisnis gadai harus dilakukan karena sejak tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah membuka jasa gadai menjadi industri sehingga siapa saja membuka layanan gadai sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh OJK.

"Kalau sudah menjadi industri kan yang masuk ke pasar gadai semakin banyak. Nah otomatis beban atau persaingan menjadi lebih tinggi," ujarnya.

Diakui Imam, disatu sisi hal ini juga menjadi tantangan bagi Pegadaian karena hukum pasar pasti berlaku ; semakin banyak yang berjualan berarti persaingan akan semakin besar karena masing - masing memberikan pilihan kepada masyarakat sementara disatu sisi masyarakat juga menjadi lebih banyak pilihan.