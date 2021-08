PM Singapura Dukung Amerika 'Penjamin' Keamanan di Asia saat Terima Kunjungan Kamala Harris 

Wakil Presiden AS Kamala Harris dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengadakan konferensi pers bersama di Singapura.

PM Singapura Lee Hsien Loong Dukung AS sebagai 'Penjamin' Keamanan di Asia saat Terima Kunjungan Wapres Kamala Harris

POS-KUPANG.COM, SINGAPURA - Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris pada hari Senin 23 Agustus 2021 memulai tur dua negaranya di Asia dengan mengajukan rentetan pertanyaan tentang penarikan Washington baru-baru ini dari Afghanistan dan apakah komitmen keamanannya di kawasan itu dapat dipercaya.

Berbicara di Singapura bersama Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Harris menolak ketika ditanya tentang penarikan pasukan AS, dengan mengatakan bahwa Washington "secara khusus" berfokus pada evakuasi warga AS dan Afghanistan setelah gerilyawan Taliban menguasai negara itu.

Harris mendarat di Singapura pada hari Minggu 22 Agustus 2021 dan dijadwalkan untuk menyampaikan pidato kebijakan luar negeri utama pada hari Selasa sebelum terbang ke Vietnam.

Setelah pertemuan pada hari Senin dengan Lee dan para menteri utamanya, Harris menekankan komitmen AS ke kawasan itu, yang katanya akan "sebagian besar ... mendikte masa depan dunia kita".

Beberapa kesepakatan diumumkan antara AS dan Singapura tentang pembiayaan perubahan iklim, keamanan siber, dan kesehatan masyarakat.

Delegasi juga membahas kerja sama penanganan pandemi Covid-19 dan ketahanan rantai pasokan.

AS telah dikritik atas penarikan pasukannya dari Afghanistan – oleh China dan oleh sekutunya – tetapi Lee menunjukkan nada simpatik, dengan mengatakan negara-negara harus membuat “perhitungan ulang dan menyesuaikan posisi mereka dari waktu ke waktu”.

Perdana Menteri Singapura, yang dianggap oleh Washington sebagai dewan suara penting dalam kebijakan Asia, mengatakan AS akan dinilai dari tanggapannya terhadap krisis Afghanistan yang sedang berlangsung.

“Apa yang akan memengaruhi persepsi tekad dan komitmen AS terhadap kawasan adalah apa yang dilakukan AS ke depan,” kata Lee, menambahkan bahwa negara-negara akan memperhatikan dengan cermat bagaimana AS memposisikan dirinya, melibatkan teman, mitra, dan sekutu sambil terus berjuang melawan terorisme.

