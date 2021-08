Novia Bachmid: Terlibat Proyek

POS-KUPANG.COM- PENYANYI Novia Bachmid masih berada di kampung halamannya di Manado, Sulawesi Utara, ketika mendapat kabar diajak berkolaborasi dengan komposer Alffy Rev. Ia diminta manajernya untuk mempersiapkan diri karena ada proyek Wonderland Indonesia.

"Aku langsung kaget karena aku memang ngikutin Kak Alffy sudah lumayan lama dan aku suka lihat kontennya, 'Ini orang keren banget sih'," kata Novia dikutip dari kanal YouTube Gritte Agatha, Sabtu 21 Agustus 2021.

Dalam hati kecilnya Novia dulu sempat mengutarakan keinginan untuk berkolaborasi dengan Alffy Rev. "Aku sambil lihat videonya tuh aku sambil di dalam doaku 'Kapan aku bisa nyanyi terus di alam yang indah?' gitu. Terus akhirnya kayak wow my dream is come true," tutur Novia.

Kontestan Indonesian Idola X itu lalu mendapat rekaman demo Alffy dan mengaku langsung merinding ketika mendengarnya. Novia juga diminta untuk menghafal sembilan lagu daerah yang terdapat di dalamnya. Tahu kesempatan emas ada di depan mata, Novia langsung fokus mempelajari lagu-lagu tersebut.

"Aku sudah yakin nih. Pokoknya gue harus belajar lagu ini, mau dipilih atau enggak dipilih jadi penyanyinya, pokoknya gue harus belajar lagu ini. Kayak sudah semangat banget, 'Gue harus dapat proyek ini! Ini luar biasa banget, kayak kesempatan sekali'," tutur Novia.

Setelah dipastikan terpilih, Novia terbang dari Manado ke Bali untuk menggarap proyek tersebut. Pada hari pertama di Pulau Dewata, Novia mengawalinya dengan merekam suara bersama Alffy. Barulah keesokan harinya mereka syuting video musik selama seminggu. (kompas.com)

