ARMY Harus Tahu, Ternyata Hal Simpel ini Bisa Bikin Suga BTS Meneteskan Air Mata! Kepoin!

POS-KUPANG.COM - Meski terlihat dingin dan pendiam, Suga BTS ternyata mampu meneteskan air matanya hanya karena hal simpel ini, loh!

Hal tersebut diungkapkan Suga BTS saat grupnya melakukan permainan 'How Well We Know Each Other'.

Dalam permainan tersebut, member BTS diminta untuk menebak satu persatu hal yang membuat Suga meneteskan air matanya.

Dimulai dari Jungkook yang menebak dengan jawaban yang cukup masuk akal.

Baca juga: Terungkap Jumlah Bodyguard BTS Saat Manggung, Pengakuan Pengawal RM cs Mengejutkan

"Ketika kamu menguap?" tebak Jungkook, dikutip dari Youtube Vanity Fair, Sabtu (21/8/2021).

Jawaban tersebut cukup bagus, namun ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Suga.

Jin pun bertanya apakah itu soal rasa haru saat kembali melakukan konser setelah pandemi Covid-19, yang ternyata tetap salah.

"Bukankah ketika kita bisa memulai konser lagi?" tanya Jin.

Baca juga: Selama 32 Tahun Berturut-turut Jimin BTS Puncaki Member Boy Grup K-Pop Terpopuler

V pun mengira jika air mata sang rapper akan keluar saat tak sengaja menggesek gusinya saat menyikat gigi. Tapi ternyata jawabannya tetap nihil.

"Ketika kamu sikat gigi dan tak sengaja terkena gusi?" imbuh V.