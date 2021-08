Beijing Tanggapi Provokasi AS, China Kirim Kapal Perang Gelar Latihan Serang Bersama Dekat Taiwan 

Beijing Tanggapi Provokasi Amerika Serikat, China Kirim Kapal Perang Gelar Latihan Serang Bersama Dekat Taiwan

POS-KUPANG.COM, BEIJING - Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) pada hari Selasa 17 Agustus 2021 meluncurkan latihan serangan langsung bersama di beberapa lokasi di dekat pulau Taiwan sebagai tanggapan langsung terhadap kolusi dan provokasi yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan separatis Taiwan baru-baru ini.

Para ahli mengatakan latihan itu mempraktikkan bagian penting dari operasi pendaratan amfibi skala besar di masa depan di pulau itu yang akan membuat PLA merebut superioritas udara dan kendali atas laut, dan mengirimkan peringatan yang jelas dan kuat kepada AS dan separatis Taiwan di wilayah tersebut.

Peringatan ke-39 Komunike China-AS 17 Agustus, di mana AS berjanji untuk membatasi penjualan senjata ke Taiwan, tetapi berulang kali AS melanggar janjinya, dan juga pada saat militer AS telah kehilangan kredibilitas setelah penarikan pasukannya yang tidak bertanggung jawab, tergesa-gesa dan memalukan dari Afganistan.

Komando Teater Timur PLA pada hari Selasa 17 Agustus 2021 mengirim kapal perang, pesawat perang anti-kapal selam dan jet tempur di sekitar wilayah maritim dan udara di dekat arah barat daya dan tenggara pulau Taiwan untuk latihan militer, termasuk serangan tembakan langsung bersama, dan juga untuk pengujian kemampuan operasi gabungan terpadu pasukan, Kolonel Senior Shi Yi, juru bicara komando, mengumumkan pada hari yang sama.

"AS dan otoritas Taiwan telah sering berkolusi dan membuat provokasi, mengirimkan sinyal yang salah dan sangat melanggar kedaulatan China dan sangat merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Mereka telah menjadi risiko keamanan terbesar di kawasan itu," kata Shi.

Jarang PLA menyebut AS sebagai target latihan militernya, kata pengamat.

Latihan itu diperlukan, berdasarkan situasi keamanan saat ini di Selat Taiwan dan kebutuhan untuk menjaga kedaulatan nasional, dan merupakan tanggapan serius terhadap campur tangan asing dan provokasi pasukan "kemerdekaan Taiwan", kata juru bicara itu.

Dilihat dari pernyataan juru bicara, latihan tersebut mempraktikkan serangan di pulau itu oleh beberapa layanan dan cabang PLA di bawah koordinasi Komando Teater Timur, dan ini dapat dilihat sebagai pelatihan untuk operasi amfibi skala besar, Song Zhongping, sebuah daratan Cina. pakar militer dan komentator TV, kepada Global Times pada hari Selasa.

Sementara operasi pendaratan amfibi sering menarik lebih banyak perhatian, sangat penting untuk menguasai informasi, langit dan laut sebelum itu, sehingga pasukan pendarat dapat secara efektif menjalankan misi mereka, kata Song, mencatat bahwa latihan hari Selasa bertujuan untuk berlatih. langkah kunci ini.