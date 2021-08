Hore, Punya Uang di Bawah Rp 150 Juta Sekarang Bisa Beli Mobil Baru Toyota, Suzuki atau Daihatsu

Punya uang di bawah Rp 150 juta sekarang sudah bisa beli mobil baru.

Pilihannya juga banyak, baik dari Daihatsu, Suzuki mapun Toyota.

Mobil baru murah yang ditawarkan perusahaan otomotif ternama tersebut merupakan mobil ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC)

Berikut beberapa mobil yang ada di segmen LCGC di Indonesia dengan harga di bawah Rp 150 juta.

Lihat Foto Suzuki Karimun Wagon R edisi spesial 50 tahun (KOMPAS.com/Ruly)

Sedangkan untuk LCGC dengan tiga baris bangku, hanya tersedia Daihatsu Sigra dan Toyota Calya. Dahulu memang sempat ada Datsun Go+ Panca, namun sudah tidak ada di Indonesia.

Berikut ini beberapa pilihan LCGC dengan banderol di bawah Rp 150 juta.

Daihatsu

Ayla 1.0 D MT Rp 103.300.000

Ayla 1.0 D+ MT Rp 115.500.000

Ayla 1.0 X MT Rp 126.300.000

Ayla 1.0 X DELUXE MT Rp 133.650.000

Ayla 1.0 X AT Rp 135.350.000

Ayla 1.2 X MT Rp 137.600.000

Ayla 1.0 X DELUXE AT Rp 142.700.000

Ayla 1.2 R MT Rp 144.550.000

Ayla 1.2 X AT Rp 147.600.000

Ayla 1.2 R DELUXE MT Rp 148.550.000

Sigra 1.0 D MT MC Rp 120.650.000

Sigra 1.0 M MT MC Rp 131.050.000

Sigra 1.2 X MT Rp 140.400.000

Sigra 1.2 X MT DLX Rp 145.900.000

Sigra 1.2 R MT MC Rp 146.800.000

Suzuki

Karimun Wagon R GA Rp 122.000.000

Karimun Wagon R BLIND VAN Rp 134.500.000

Karimun Wagon R GL MT Rp 135.500.000

Karimun Wagon R GL AGS Rp 144.500.000

Karimun Wagon R GS MT Rp 144.000.000

Toyota

Agya 1.0 G M/T Rp 144.900.000

Agya 1.2 G M/T STD Rp 149.200.000

Calya 1.2 E STD M/T Rp 146.190.000

Calya 1.2 E M/T Rp 148.990.000. (*)

