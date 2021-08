Sembelit Jadi Salah Satu Gejala Baru Terinfeksi Covid-19? Begini Penjelasan Dokter

POS-KUPANG.COM - Saat Anda tiba-tiba sulit buang air besar karena sembelit, mungkin Anda bertanya-tanya apa yang terjadi pada tubuh.

Mengingat kita berada di masa pandemi dan gejala Covid-19 beragam, apakah sembelit termasuk salah satu gejala terinfeksi virus corona?

Dilansir dari Health, hingga saat ini, dokter mengatakan bahwa sembelit bukanlah tanda umum Covid-19.

Berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang hubungan antara sembelit dan Covid-19.

Apa yang biasanya menyebabkan sembelit?

Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK), sembelit adalah suatu kondisi di mana Anda tidak sering buang air besar atau mengalami kesulitan buang air besar.

Ada sejumlah besar hal yang dapat menyebabkan sembelit, menurut NIDDK, termasuk:

Gerakan lambat dari usus besar Anda

Kesulitan mengosongkan usus besar Anda karena gangguan dasar panggul

Gangguan gastrointestinal fungsional seperti sindrom iritasi usus besar

Obat dan suplemen tertentu, termasuk antasida, diuretik, suplemen zat besi, narkotika, dan beberapa antidepresan

Kehamilan

Usia tua

Bepergian

Mengabaikan keinginan buang air besar

Mengubah porsi makan atau apa yang Anda makan

Kurang makan serat

Mengalami dehidrasi

Kurang berolahraga

Gangguan otak dan tulang belakang, seperti penyakit Parkinson

Kondisi yang memengaruhi metabolisme Anda, seperti diabetes

Kondisi yang memengaruhi hormon Anda, seperti hipotiroidisme

Obstruksi usus

Masalah anatomi dengan saluran Gastrointestinal (GI) atau sistem pencernaan

Apa saja gejala sembelit?

Anda dapat menganggap diri Anda sembelit jika Anda memiliki gejala berikut:

Dalam seminggu, kurang dari tiga kali buang air besar seminggu

Tinja yang keras, kering, atau kental

Tinja yang sulit atau menyakitkan untuk dikeluarkan

Merasa masih ada kotoran di dalam perut

Lantas, apa saja gejala Covid-19 yang diketahui hingga saat ini?