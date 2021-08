Kapal Induk HMS Queen Elizabeth Hengkang Dari Laut China Selatan, Kini Jerman Masuk Apa Penyebabnya?

Kapal Induk HMS Queen Elizabeth Hengkang Dari Laut China Selatan, Giliran Jerman Masuk, Tanggapan China?

POS-KUPANG.COM- Kapal induk Inggris baru saja meninggalkan Laut China Selatan pada hari Senin 2 Agustus 2021 setelah hanya seminggu di kawasan itu, tetapi sebuah kapal perang Jerman dilaporkan berlayar ke Kawasan Indo-Pasifik pada hari yang sama.

Dilansir dari Global Times, gugus tugas kapal induk Inggris yang dipimpin oleh kapal induk HMS Queen Elizabeth berlayar melalui Selat Luzon ke Laut Filipina pada hari Senin 2 Agustus 2021 setelah melewati Selat Malaka ke Laut Cina Selatan pada tanggal 27 Juli.

Setidaknya satu kapal perang Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) melacak kelompok kapal induk Inggris saat meninggalkan Laut China Selatan melalui perairan dekat Kepulauan Dongsha dan Selat Bashi selatan ke pulau Taiwan dari Minggu hingga Senin.

Media Inggris sebelumnya melaporkan kapal induk Inggris akan menantang China dengan transit di "perairan internasional yang diklaim oleh China" di Laut China Selatan, tetapi tidak fakta yang bisa membuktikan hal itu.

Wang Yiwei, direktur institute of international affairs at the Renmin University of China in Beijing mengatakan kepada Global Times pada hari Senin 2 Agustus 2021, bahwa pelayaran kapal induk Inggris yang terkendali dan singkat ke Laut China Selatan menunjukkan bahwa negara itu menjaga keseimbangan antara China dan sekutunya AS.

Ia menjelaskan tampaknya kapal induk Inggris tidak melintasi Selat Taiwan atau pergi dalam jarak 12 mil laut di Laut China Selatan, untuk menantang kedaulatan China.

"Inggris tahu bahwa China cukup kuat untuk mengusirnya, dan negara itu juga belajar dari Insiden Amethyst pada tahun 1949," ujar Wang.

Tidak seperti kapal induk Inggris yang pernah digembar-gemborkan memprovokasi China, kapal perang Jerman tidak bersikap konfrontatif di Laut China Selatan atau berlayar dalam jarak 12 mil laut.

Sebaliknya, mereka meminta kunjungan pelabuhan Shanghai, yang belum mendapat tanggapan dari China.

''Berbeda dengan Inggris, yang datang ke Laut China Selatan untuk meningkatkan peran strategisnya "Inggris Global" setelah Brexit, Jerman bertindak lebih atas nama Eropa untuk mencari tatanan maritim jangka panjang dan mempertahankan kontak dengan China, tetapi tidak konfrontatif,'' kata Wang.

Kunjungan tersebut tampak lebih ke arah persahabatan dengan mengirimkan sinyal bahwa kapal Jerman datang bukan untuk konfrontasi, tetapi untuk meningkatkan komunikasi, transparansi dan saling percaya dengan China. Dengan cara itu, kapal Jerman akan disambut, kata Wang.

''Tetapi China mungkin masih belum menerima permintaan itu sebelum mengetahui tujuan sebenarnya dari kunjungan kapal Jerman tersebut,'' tutup Wang. (*)

