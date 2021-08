Adhisty Zara: Sempat Menghilang

POS-KUPANG.COM- Akhirnya akun instagram miliki Adhisty Zara @zaraadhaty kembali setelah sempat menghilang beberapa hari.

Akun Instagram sudah bisa ditemukan melalui pencarian di instagram.

Sebelumnya akun Instagram Adhisty Zara menghilang menyusul video viralnya bersama pria yang diduga Niko Al Hakim.

Semenjak itu pula nama Zara hingga Okin menjadi perbincangan warganet. Bahkan nama keduanya sempat menjadi trending topic di Twitter.

Zara pun sempat mengunggah sebuah kata dalam fitur Instagram story saat itu.

"Basi," tulis Zara di akun @zaraadhsty yang belum diketahui maksudnya.

Tidak hanya akun Instagram Zara yang mendadak hilang, akun milik Niko Al Hakim alias Okin juga mendadak hilang.

Namun kini, Instagram dari Zara dan Okin sudah kembali. Melalui Instagram story, Zara mengunggah video kucing. Selain itu, ia juga mengunggah ulang dukungan dari sutradara Ernest Prakasa.

Ernest mengucapkan selamat datang kembali kepada Zara.

"Welcome back @zaraadhsty, learn from your mistakes & may you grow stronger," tulis Ernest di Instagram story. "Thank you Om," balas Zara. (kompas.com)