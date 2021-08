Andrea Dian Berbikini & Tulis Puisi Cinta,Natizen Fokus ke Tubuh Sang Artis,Singgung Kim Kardashian

POS KUPANG.COM -- Andrea Dian kerap memamerkan tubuh indanya di akun isntagram miliknya

Namun ia juga membocorkan sekaligus memberikan tips bagi mereka yang ingin memilliki tuibuh yang sedap dipandang

Tubuh indahnya didapat melalui kerja keras. Ia rutin berolahraga dan makan-makanan yang sehat

Kali ini, sambil bekini, istri Genindra Bimo itu memamerkan tuuh indahnya saat berkini dan menulsikan puisi cinta untuk sosok yang dikasihnya

Para natizen malah fokus ke tubunya

Bahkan ada ada yang sampai menyeut, Andrea Dian yang ingin menyamai Kim Kardashian

Andrea Dian berbikin di pantai (Instagram)

I see the crystal raindrops fall

And the beauty of it all

Is when the sun comes shining through

To make those rainbows in my mind

When I think of you sometime

And I wanna spend some time with you

Just the two of us

We can make it if we try

Just the two of us

(Just the two of us)

Just the two of us

Building castles in the sky

Just the two of us

You and I

Natizen yang menyerbu akunnya pun memberi komentar terkait tubuhnya

pyd_candra Pas di gendong trus puter2 gt,,Kyknya dijatuhin deh Kak Andrea nya,,pusing kak??