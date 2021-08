Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus .

WHO Harus Menolak Politik dalam Penelusuran Asal-usul Covid-19

POS-KUPANG.COM - Hampir satu setengah tahun setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global, upaya untuk menahan virus tetap mendapat tantangan.

Banyak negara dan wilayah di seluruh dunia telah menemukan varian baru dan lebih mematikan, menunda harapan untuk stabilitas kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Pada saat yang sama, tampaknya ada penumpukan tindakan politik oleh beberapa negara, yang mengancam keuntungan yang diperoleh baik dalam penelusuran maupun tanggapan asal pandemi.

Selama empat minggu, para ahli WHO dan rekan-rekan China mereka berada di Wuhan, provinsi Hubei, kota yang pertama kali melaporkan virus di China.

Tim kemudian membuat rekomendasi dan kesimpulan tentang apa yang mungkin terjadi, yang secara logis akan memberikan latar belakang untuk penyelidikan lebih lanjut.

Namun, rencana baru oleh Sekretariat WHO untuk mengabaikan hasil studi bersama tersebut, saat WHO meluncurkan tahap kedua penyelidikan penelusuran asal-usul, telah menimbulkan reaksi keras dari komunitas internasional. Beberapa pertanyaan diajukan mengenai ketidakberpihakan, integritas dan kegunaan dari langkah WHO.

Misalnya, tidak ada dasar ilmiah bagi WHO untuk mengabaikan hasil studi bersama yang dilakukan oleh para ahlinya sendiri.

Kedua, keputusan sepihak oleh badan kesehatan global untuk menyusun rencana baru tanpa konsultasi yang semestinya dari negara-negara anggota bertentangan dengan aturan prosedur yang ditetapkan yang mengatur pelaksanaan mandatnya.

Yang juga menjadi perhatian adalah kesinambungan penelusuran sumber, karena WHO bermaksud mengganti para ahli yang terlibat dalam misi Wuhan.