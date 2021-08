Dinas Kominfo NTT Launching Pemanfaatan Email Sanapati

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi NTT bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), mulai menerapkan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) e-mail Sanapati. Email senapati ini nantinya akan digunakan untuk mengirim maupun menerima berbagai administrasi terutama surat-menyurat.

Penggunaan email sanapati dilaunching oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Setda NTT, Drs. Benyamin Lola, secara virtual, Rabu 4 Agustus 2021. Hadir dalam launching tersebut beberapa pimpinan OPD bersama admin email di kantornya.

Kadis Kominfo NTT, Drs. Abraham Maulaka dalam sambutannya, mengatakan, penggunaan surat elektronik (surel) saat ini sudah harus dilakukan. Pihaknya sudah melakukan bimbingan teknis kepada para admin pada OPD.

"Ini merupakan salah satu inovasi dari Dinas Kominfo untuk menjawab tantangan transformasi digital. Saat ini sudah ada surat gubernur tentang penggunaan email sanapati ini. Jadi sekarang tidak ada lagi surat menyurat yang pakai print. Kami hanya terima dan kirim lewat email," kata Maulaka.

Benyamin Lola dalam sambutannya mengatakan, transformasi digital sudah ada sejak lama. Untuk itu, dia berharap semua instansi di lingkup Pemprov NTT segera memanfaatkannya.

"Untuk itu kita harus sambut inovasi ini. Sudah saatnya kita kerja berbasis digital. Terima kasih kepada Kominfo yang sudah siapkan hal ini. Ketika kita lakukan ini akan banyak hal yang bisa kita dapat. Ke depan akan banyak penghematan, sebut saja kertas, tinta, biaya bensin untuk antar surat dan lainnya," kata Benyamin Lola.

"Dengan komunikasi secara virtual ini kita telah menyelamatkan bumi. Ruang kerja kita tidak lagi dipenuhi dengan arsip-arsip yang menumpuk yang bisa menimbulkan banyak masalah. Dengan email senopati kita simpan dokumen dengan ringkas dan hemat," ujarnya.

"Salah satu aktivitas yang mendukung reformasi birokrasi adalah e-government. Oleh sebab itu, pengiriman surat elektronik ini bukan sesuatu yang harus kita persoalkan. Ini harus kita lakukan demi percepatan reformasi birokrasi di NTT," tegasnya.

Usai launching langsung diadakan ujicoba pengiriman surat dari Dinas Kominfo Provinsi NTT kepada OPD lingkup Pemprov NTT. Dalam waktu tiga menit, Badan Penghubung NTT di Jakarta sudah langsung menerima dan print surat tersebut.

Kepala Badan Penghubung NTT di Jakarta, Donald Izaac dalam testimoninya mengatakan, penggunaan surat elektronik ini sangat bermanfaat. Apalagi instansinya yang jaraknya jauh ini, tentu pengiriman surat elektronik akan memudahkan pekerjaan.

Donald yang adalah pencetus terbitnya buku Out Of The Box karya Michael Bataona ini saat itu langsung menunjukkan hasil print surat kiriman email admin utama sanapati Dinas Kominfo NTT. "Ini sangat luar biasa. Harus kita manfaatkan," kata Donald. **

POS KUPANG/SIPRI SEKO

LAUNCHING - Asisten Administrasi Pemerintahan Setda NTT, Drs. Benyamin Lola, secara virtual melaunching penggunaan email sanapati di lingkup Pemprov NTT, Rabu 4 Agustus 2021.