Marion Jola: Panggung Internasional

POS-KUPANG.COM - PENYANYI Marion Jola kembali hadir di kancah internasional lewat showcase Liam Payne yang bertajuk Here's to The Future pada Minggu 1 Agustus 2021. Ini merupakan panggung kedua Marion Jola dalam skala internasional setelah Mnet Asian Music Awards di Korea 2018.

Dalam aksi panggungnya, Marion Jola membawakan beberapa lagu berbahasa Indonesia yang merupakan tembangnya sendiri. Dari unggahan Instagram Story Marion Jola, lagu-lagu tersebut adalah "Rayu", "Aduh", dan "Jangan".

Selain Marion Jola, pertunjukan musik yang dipandu Liam Payne itu juga menyuguhkan penampilan rising star dari belahan dunia yang lain. Mereka adalah Olivia Dean dari Inggris, Jessia dari Kanada, dan San Macherson dari Amerika Serikat.

Pengumuman Liam Payne lewat akun Twitter-nya beberapa waktu lalu membuat nama Marion Jola langsung menjadi trending topic. "The final act to complete the line-up for my #HeresToTheFuture showcase on @Veeps is the amazing @marionjolamj !! I can't for you to hear and the rest of the artist," tulis Liam Payne. Tidak sedikit orang menilai dan meluapkan emosinya karena kagum dengan karier Marion Jola yang gemilang. (kompas.com)