Jo In Sung Duduki Peringkat Satu Indeks Reputasi Aktor dan Aktris Film Korea Selatan Bulan Juli 2021

POS-KUPANG.COM - Institut Penelitian Bisnis Korea telah merilis peringkat reputasi bulan ini untuk aktor dan aktris film.

Peringkat ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks kesadaran masyarakat dari 50 bintang film populer, menggunakan data yang dikumpulkan dari 30 Juni hingga 30 Juli 2021.

Jo In Sung menduduki puncak daftar bulan ini dengan indeks reputasi 4.135.556.

Cho Seung Woo berada di urutan kedua dengan indeks reputasi 4.118.625, sementara Song Ji Hyo naik ke posisi ketiga dengan total indeks 4.062.773.

Park Seo Joon mengambil tempat keempat untuk bulan Juli dengan indeks reputasi 3.953.768, dan Jo Jung Suk harus puas di posisi lima dengan skor 3.878.428.

Lihat peringkat 30 teratas untuk bulan ini di bawah ini!

Jo In Sung

Cho Seung Woo

Song Ji Hyo

Park Seo Joon

Jo Jung Suk

Song Joong Ki

Gong Yoo

Moon Chae Won

Seo In Guk

Son Ye Jin

Kim Dae Myung

Lee Dong Hwi

Lee Je Hoon

Jang Hye Jin

Lee Byung Hun

Kim Dong Wook

Jin Ki Joo

Go Won Hee

Lee Kwang Soo

Park Hae Jin

Kim Hyun Soo

Hyun Bin

Ryu Jun Yeol

Song Seung Heon

Sung Dong Il

Ma Dong Seok

Han Ji Min

Oh Jong Hyuk

Kim Yun Seok

Ha Jung Woo.

