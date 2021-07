Song Hye Kyo & Jang Ki Yong Bintangi Drama Korea Now We Are Breaking Up, Ini Bocorannya Sinopsisnya

POS-KUPANG.COM- Song Hye Kyo baru saja berbagi dengan fansnya tentang drama yang akan dibintanginya bersama Jang Ki Yong!

Dikutip dari Soompi, mereka berdua saat ini sedang syuting untuk “Now, We Are Breaking Up” , sebuah drama romansa emosional yang juga dibintangi oleh Choi Hee Seo, Kim Joo Heon, Sehun EXO, dan Yura Girl's Day.

Song Hye Kyo akan memerankan Ha Young Eun, seorang manajer tim desain di sebuah label mode yang realis trendi dan cerdas.

Jang Ki Yong adalah pemeran utama pria Yoon Jae Guk, seorang fotografer freelance kaya dan populer yang juga pintar dan tahu bergaya.

Pada tanggal 26 Juli, Song Hye Kyo memposting foto duduk berdampingan dengan Jang Ki Yong di dalam sebuah studio.

Meskipun wajah mereka tidak ditampilkan, foto tersebut menunjukkan chemistry kuat para aktor.

Song Hye Kyo juga menuliskan caption “Yoon Jae Guk & Ha Young Eun,” dan mantan istri Song Joong Ki itu juga menambahkan judul drama sebagai tagar.

“Now, We Are Breaking Up” dijadwalkan tayang perdana di SBS akhir tahun ini. (Maria Enotoda)

