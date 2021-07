Artis Cantik ini Menjanda Lagi, Tetap Seksi Meski 2 Kali Cerai, Intip Punggung Mulus saat Pakai ini

POS KUPANG.COM - Artis cantik Wulan Guritno kini sudah menjadi jandal lagi. Ia kembali bercerai dengan suami dalam pernikahannya kedua, Adilla Dimitri

Sebelumnya, wanita Seksi ini juga pernah menikah dengan suami pertamanya, Attila Syach

Meski sudah dua kali menikah, pesona kecantikan wanita blasteran ini tak luntur. Ia juga tetap seksi meski sudah emak-emak

Dia Wulan Guritno memang tak pernah sepi diperbincangkan opleh publik.

Pasalnya, baru-baru ini Wulan Guritno kembali menjadi sorotan gegara unggahannya di media sosial.

Baca juga: Ucapan Manis Adilla Dimitri di Hari Ultah Wulan Guritno, Sebut Mantan Isteri Wanita Paling Kuat

Ya, Wulan Guritno mengunggah kalimat bijak soal kedamaian.

Bahkan ibu 3 anak itu menyinggung tentang kehidupan yang indah.

Seperti yang terungkap dalam akun Instagram-nya @wulanguritno

pada Selasa (27/07/2021).

Wulan Gurinto tetap cantik meski sudah punya 3 anak (IG Wulan Guritno)

Tak sembarangan, kalimat tersebut rupanya digunakan sebagai self-reminder untuk diri sendiri.

"Life is abundant, life is beautiful, and peace is the beauty of life. just by being here, it makes me feel at peace.

Baca juga: Terbukti, Perceraian Wulan Guritno dan Adilla Dimitri Sudah Diramalkan Mbak You Sejak 10 Tahun Lalu