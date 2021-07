Lisa BLACKPINK Spoiler Debut Solonya, BLINK Dibikin Penasaran!

POS-KUPANG.COM - Setelah bertahun-tahun menunggu, Lisa BLACKPINK akhirnya akan melakukan debut solonya Agustus ini.

BLINK tentu saja sudah menunggu untuk melihat apa yang mungkin dia lakukan.

Pada tanggal 25 Juli, Lisa melalui Instagram story-nya dan berpotensi mengungkapkan dua spoiler utama untuk lagu solonya yang akan datang:

Gambar pertama yang dia ungkapkan menunjukkan produser dengan kaos The Black Label (label di bawah YG Entertainment) sedang bekerja di depan komputer yang mungkin telah memberikan petunjuk tentang siapa yang memproduksi lagunya.

Produser di The Black Label termasuk penulis lagu lama BLACKPINK Teddy, 24, dan R. Tee.

Hal berikutnya yang Lisa bagikan adalah foto file suara dengan namanya (Lalisa).

Di sudut gambar ini ada keterangan kecil yang membuat penggemar beramai-ramai. "What's My Name?"

Dalam satu jam dari cerita Instagram "What's My Name" menjadi trending nomor 1 di seluruh dunia di Twitter dengan lebih dari 200 ribu tweet dalam waktu sekitar satu jam!

Fans tentu saja penasaran dengan arti “What’s My Name”. Beberapa percaya itu mungkin judul untuk lagu debut solonya.

Yang lain yakin bahwa Lisa tidak akan membocorkan rahasia lagunya sendiri.

Beberapa fans bahkan membandingkannya dengan awal Juli ketika dia memposting "The Show Must Go On" di Instagram-nya untuk menggoda pengumuman solonya.

Beberapa penggemar mengambil ini sebagai momen untuk merenungkan karir Lisa dan berbagi betapa bangganya mereka padanya.

Konsensus keseluruhan tampaknya adalah bahwa penggemar tidak sabar menunggu debut solo Lisa!

Menurut Anda apa artinya "What's My Name"? Apakah Anda bersemangat untuk debut solo Lisa?

