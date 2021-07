Tagar 'Presiden Terburuk dalam Sejarah' Trending di Twitter, Publik Kecewa Soal Penanganan Covid-19

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Tingkat kematian akibat covid-19 semakin masif, muncul tTagar 'Presiden terburuk dalam sejarah.

Tagar Presiden Terburuk Dalam Sejarah trending di Twitter hari ini, Rabu 21 Juli 2021.

Tagar ini muncul karena publik kecewa dengan penangan covid-19.

Pemerintahan Presiden Jokowi dianggap gagal menangani covid-19 yang menyebabkan kematian tinggi

Sejumlah netizen mengungkapkan kekecewaan terkait penanganan Covid-19 oleh pemerintah

Hingga pagi tadi, sudah ada 12.800 twit terkait Presiden Terburuk Dalam Sejarah.

Hal itu diungkapkan Lembaga Survei Indonesia ( LSI )

Pemilik akun yogurl @opirfqh misalnya, pagi ini mencuitkan sebuah pesan yang mengeluhkan makin memburuknya kondisi kesehatan masyarakat karena paparan Covid-19

Covid-19 in indonesia is getting worse day by day we must stay the fuck at home every fuckin daaayyyyy!!

PPKM (PELAN PELAN KITA MATI?)

