Mengenal “Digital Branding”, Strategi Membangun Brand di Era Digital

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pada bulan Juni yang lalu, Kementerian Kominfo ditunjuk sebagai campaign manager kegiatan Gernas BBI (Bangga Buatan Indonesia) di Provinsi NTT dengan mengusung tema “Kilau Digital Permata Flobamora”.

Sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, dan Kementerian Kominfo menginisiasi Webinar DigiTalk dengan tema “Strategi Membangun Brand di Era Digital”.

Webinar di selenggarakan pada hari Jumat 16 Juli 2021 secara virtual melalui Zoom dan Live Streaming YouTube, untuk dapat memberi bekal sehingga para UMKM dapat lebih maksimal dalam membangun brand yang dimiliki.

Pemanfaatan teknologi digital (transformasi digital) menjadi sangat penting, sebagai syarat untuk terus berkembang maju, bangkit dan naik kelas, UMKM dituntut untuk adaptif dan kreatif, mampu menghasilkan produk yang sesuai keinginan dan kebutuhan pasar.

Hal ini disampaikan dalam keynote speech Septriana Tangkary (Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kemenkominfo) yang menjadi pembuka sesi webinar.

"Data terakhir di bulan Mei 2021, terhitung sudah 6 juta UMKM telah berpindah ke ruang digital. Keberhasilan ini merupakan kolaborasi yang kuat antar semua pihak sehingga melebihi target awalan sebesar 2 juta onboarding UMKM," katanya.

Webinar dilanjutkan dengan bincang-bincang bersama Dias Satria yang juga Ekonom dan Founder Piknik Hub dan Jagoan Indonesia.

Dias menyampaikan beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat brand, yaitu be lean, be agile, be creative atau mempercepat mempercepat proses dan fokus pada apa yang customer suka, adaptif terhadap kondisi, dan terus belajar mengembangkan produk.

