Tunjuk Kartu Vaksin, Aston Kupang Beri Promo Menginap Menarik

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ada kabar baik bagi masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi Covid-19. Kini, Aston Kupang Hotel and Convention Center akan memberikan diskon diskon khusus bagi tamu yang sudah vaksin melalui paket menginap 'Hello July' dan ‘Funtastic Staycation’.

"Pemberian diskon dan promo tersebut adalah upaya Aston Kupang untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat distribusi vaksinasi dan mencapai herd immunity. Karyawan kami sudah divaksin semua dan mencapai 90 persen sudah divaksin hingga dosis kedua," ujar Leonora Agatha selaku Marketing Communication dalam rilisnya, Jumat (16/7).

Melalui promo ‘Hello July’, paket kamar yang ditawarkan dimulai dari Rp399.000 nett per kamar per malam di tipe Superior dan Rp499.000 nett per kamar per malam di tipe Deluxe. Dengan kedua harga tersebut, tamu mendapat diskon 15 persen untuk seluruh jenis perawatan di Martha Tilaar Salon and Day Spa serta diskon 10 persen di seluruh outlet Food and Beverage Aston Kupang.

Selanjutnya, promo ‘Funtastic Staycation’ dibanderol mulai dari Rp599.000 nett per kamar per malam di tipe Superior dan Rp699.000 nett per kamar per malam di tipe Deluxe. Dengan mengambil promo ini, tamu akan mendapat sarapan untuk dua orang, makan siang atau makan malam untuk dua orang, diskon 15 persen untuk seluruh jenis perawatan di Martha Tilaar Salon and Day Spa serta diskon 10 persen di seluruh outlet Food and Beverage Aston Kupang.

“Nah, apabila tamu membawa kartu vaksinasi Covid-19 yang valid dan sah, maka otomatis diskon 10 persen di seluruh outlet F&B akan diupgrade menjadi 20 persen. Ini berlaku untuk kedua promosi tersebut setiap hari selama bulan Juli 2021 ini," ungkap Leonora. (cr1)

