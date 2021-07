Dari Pertemuan Perencanaan Mikro Produk Gizi Tentang Pengelolaan Rantai Pasok Komoditas Gizi

POS KUPANG.COM, KEFAMENANU -- Nutrition International (NI) dan Save the Children, bekerja sama dengan Yayasan Masyarakat Tangguh Sejahtera (Marungga Foundation), melalui Program Better Investment for Stunting Alleviation (BISA), 14 Juli 2021 menyelenggarakan pertemuan Perencanaan Mikro Produk Gizi.

Pertemuan tersebut berlangsunf di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang membahas tentang pengelolaan rantai pasok komoditas gizi.

BISA merupakan proyek terpadu gizi spesifik dan gizi sensitif. Proyek ini didanai oleh Pemerintah Kanada, Pemerintah Australia melalui DFAT,Asia Philanthropy Circle, dan the Power of Nutrition, untuk mendukung program nasional pemerintah untuk penurunan stunting

Pertemuan perencanaan mikro yang diadakan di Hotel Hotel Victory 2, Kefamenanu TTU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan rantai pasok komoditas gizi, sepertisuplemen Tablet Tambah Darah (TTD) yang berisi zat besi dan asam folat untuk ibu hamil dan remaja putri.

Ada kapsul Vitamin A, Oralit dan zink, serta tablet kalsium, bagi pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten TTU dan petugas puskemas dampingan NI di TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini berjumlah 20 orang, terdiri dari duapegawai Dinas kesehatan Kabupaten TTU, dua orang Pengelola UPTD dan 16 orang petugas puskesmas.

Deputy of Chief Party Proyek BISA, Donatus Klaudius Marut dalam sambutannya mengatakan bahwa, fokus dari Proyek BISA adalah penguatan sisi pelayanan kesehatan dan gizi, serta pemberdayaan masyarakat dengan mempromosikan perubahan perilaku berkaitan dengan asupan gizi.

Pertemuan Perencanaan Mikro Produk Gizi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi peserta tentang konsep perhitungan kebutuhan komoditas gizi.

Perhitungan ini dengan metodologi data target, data pelayanan dan data konsumsi sesuai perhitungan kebutuhan atau perencanaan suplemen TTD, vitamin A, Oralit dan zinkbagi pegawai Dinas Kesehatan dan puskesmas di TTU.