Saat Isolasi Mandiri, Pasien Covid-19 Harus Tahu Cara Mengukur Kadar Oksigen

POS-KUPANG.COM - Bagi yang terpapar COvid-19 ada yang tidak perlu dirawat di Rumah Sakit karena mendapat gejala ringan.

Melakukan isolasi mandiri di rumah juga menjalani perawatan dengan meminum obat dan vitamin.

pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri juga disarankan memiliki oksimeter untuk mengukur kadar oksigen dalam darah.

Pasien Covid-19 yang mengalami gejala ringan bisa melakukan isolasi mandiri di rumah.

Simak cara mengukur kadar oksigen dalam darah agar Anda bisa mengetahui kondisi saturasi. Pasalnya, saturasi oksigen di bawah normal bisa membahayakan keselamatan jiwa.

Penurunan kadar oksigen dalam darah atau saturasi banyak dialami pasien Covid-19. Ketahui cara mengukur saturasi oksigen menggunakan oksimeter agar bisa memantau perkembangan kadar oksigen dalam darah.

Seperti diketahui, setiap sistem dan organ dalam tubuh membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup. Tanpa oksigen, sel-sel mulai tidak berfungsi dan akhirnya mati. Kematian sel dapat menyebabkan gejala yang parah dan akhirnya menyebabkan kegagalan organ.

Tubuh mengangkut oksigen ke organ-organ dengan menyaringnya melalui paru-paru. Paru-paru kemudian mendistribusikan oksigen ke dalam darah melalui protein hemoglobin dalam sel darah merah. Protein ini menyediakan oksigen ke seluruh tubuh.

Oksimetri nadi mengukur persentase oksigen dalam protein hemoglobin, yang disebut saturasi oksigen. Saturasi oksigen biasanya menunjukkan berapa banyak oksigen yang masuk ke organ. Tingkat saturasi oksigen normal adalah antara 95 dan 100 persen.

Melansir dari artikel berjudul “Pulse oximetry: what the nurse needs to know”, tingkat saturasi oksigen di bawah 90 persen dianggap sangat rendah dan dapat menyebabkan keadaan darurat klinis. Dalam mengukur saturasi oksigen, digunakan alat yang disebut oksimeter atau oksimeter nadi.