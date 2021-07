China Tuduh Ameika Incar Kapal Selam PLA di Laut China Seatan, Aksi US Navy Dianggap Potensi Perang

POS KUPANG.COM -- Aktivits militer antara China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan atau LCS berpotensi menimbulkan perang terbuka

China menuduh Amerika melakukan pengintaian jarak dekat yang meciptakan ketidak stabulan di Laut China Selatan

Global Times merilis, sebuah think tank yang berbasis di Beijing mengawasi peningkatan kegiatan pengintaian jarak dekat tahun ini oleh kapal pengintai laut Angkatan Laut AS di Laut Cina Selatan.

Disbeutkan, dalam sebuah laporan yang dirilis pada hari Selasa bahwa AS sedang berusaha untuk memantau kegiatan kapal selam China di wilayah tersebut dan memberikan dukungan intelijen anti-kapal selam.

Situasi ini menimbulkan ancaman yang signifikan tidak hanya untuk kapal selam Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA),

Ttetapi juga untuk rudal nuklir berbasis kapal selam, para ahli China memperingatkan, dan menyarankan tindakan pencegahan termasuk gangguan kebisingan dengan menggunakan kapal sipil dan militer.

Inisiatif Penyelidikan Situasi Strategis Laut China Selatan (SCSPI) mengatakan dalam laporanannya mengatakan, hingga pertengan tahun 2021, Laut Cina Selatan mengalami lonjakan kegiatan pengintaian maritim AS, dengan kelima kapal pengintai laut milik Angkatan Laut AS - empat kapal kelas Victorious dan satu kapal kelas Impeccable - telah melakukan misi di wilayah tersebut.

AS mengerahkan setidaknya satu kapal pengintai ke Laut Cina Selatan dalam setidaknya 161 hari dari total 181 hari pada paruh pertama tahun 2021, tingkat cakupan 89 persen yang menunjukkan penyebaran semacam itu telah menjadi rutinitas, kata SCSPI.

Misi kapal-kapal AS kemungkinan dimaksudkan untuk memantau pergerakan kapal selam PLA, menganalisis wilayah aktivitas utama mereka dan rute yang sering digunakan, dan memberikan dukungan intelijen anti-kapal selam, kata laporan itu, mencatat bahwa kegiatan kapal pengintai laut AS disertai dengan pemantauan udara, dengan lebih dari 2.000 pesawat mata-mata AS melakukan pengintaian jarak dekat di China setiap tahun.

Menurut pemantauan SCSPI, perairan di lepas pulau Xisha dan Zhongsha adalah beberapa poin penting yang menarik bagi kapal pengintai AS, karena lautan di sana memiliki kedalaman lebih dari 2.000 meter dan memiliki lingkungan yang rumit, menjadikan wilayah tersebut medan perang alami untuk bawah air dan laut. perang anti-kapal selam.