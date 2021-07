Ironis, Daya Tahan Nakes di Indonesia Beda dengan Malaysia Padahal Sama-Sama Sudah Divaksin Covid-19

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pakar Farmasi asal Indnesia di Malaysia, mengungkapkan fakta mengejutkan tentang daya tahan tenaga kesehatan di Indonesia dan yang ada di negera tersebut.

Bila di Indonesia, daya tahan para tenaga kesehatan setelah disuntik vaksin corona atau covid-19 malah menurun dibandingkan dengan Malaysia.

Buktinya, banyak tenaga kesehatan di Indonesia masih terpapar covid-19 padahal mereka telah disuntik dua kali vaksin virus covid-19.

Sedangkan di Malaysia, para tenaga kesehatan itu memiliki daya tahan tubuh yang relatif lebih kuat setelah divaksin covid-19.

Baca juga: Setelah Diciduk, Kini Dokter Louis Qwien Ditahan Karena Diduga Menyebarkan Hoaks Tentang Covid-19

Artinya, tenaga kesehatan di Malaysia itu tidak lagi terpapar covid-19 setelah dua kali divaksin. Bahkan persentasenya mencapai 99,5 persen dibandingkan Indonesia.

Fakta-fakta itulah yang disoroti Guru Besar Farmasi Prof Bimo A Tedjo, yang kini menjadi Associate Professor Biotechnology, Department of Biochemistry, Faculty of Biotechnology and Biomolecular Sciences, Universiti Putra Malaysia.

Dalam postingannya di akun instagramnya, Bimo A Tedjo mengungkapkan bahwa 99,5 persen nakes di Malaysia kini kebal terhadap virus yang mengerikan itu.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kementerian Kesehatan Malaysia pada 8 Juli 2021, ungkap Bimo Tedjo, di Malaysia tercatat sebanyak 438.000 nakes yang telah divaksin.

Baca juga: Pernah Dinyatakan Positif Covid-19, Wakil Wali Kota Kupang dan Istri Divaksin

Dan, dari jumlah nakes sebanyak itu, katanya, terdata hanya 2.341 nakes atau 0,5 persen yang terpapar covid-19.

Para tenaga kesehatan di Malaysia yang terkena covid-19, katanya, sebanyak 778 orang tanpa gejala, 1.559 gejala ringan, 4 gejala sedang, dan tak ada yang kini gejala berat.