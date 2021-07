Jumpsuit Kekinian Lengkapi Koleksi Fashionmu

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Jenis pakaian jumpsuit sudah tidak asing lagi dengan kaum millenial saat ini.

Dengan desainnya yang simple kamu bisa tetap tampil elegan.

Salah satu penggemar fashion dari Kabupaten Malaka, Maria Vianelde Bau mengungkapkan, dia menyukai pakaian jenis jumpsuit karena konsepnya yang simple dan semi formal.

"Ini kan simple. Kita bisa pakai ke mana saja. Bisa pakai ke tempat kerja, bisa ke Gereja, bisa ke pesta," katanya, Sabtu, 10 Juli 2021.

Menurut dia, memakai jumpsuit tidak merepotkan seperti memakai pakaian lain.

Baca juga: Nyaris Pingsan di Lokasi Vaksinasi, Seorang Warga Kota Kupang Harus Berbaring di Ambulance

"Ini kalau bisa dibilang pakaian paket hemat," katanya tertawa.

"Karena kalau misalnya kita pakai atasan yang lain kita harus cocokkan dengan bawahan yang mau dipakai supaya tidak terlihat aneh nantinya," sambungnya.

Sebagai penyuka warna hitam, dia melengkapi tampilannya dengan hand bag hitam, tidak lupa stiletto heels warna senada.

"Kalau pakai warna hitam itu ada kesan - kesan misteriusnya gitu dan saya memang suka warna ini," ungkapnya.

Warna hitam, lanjut dia, bisa dipadukan dengan apa saja tanpa mengurangi kesan elegan dan misterius sehingga menarik hatinya.

Baca juga: Antre dan Berkerumun, Satgas Kota Kupang Minta Pelaksanaan Vaksinasi Massal Perlu Diatur Ulang

"Kita bisa padukan dengan warna apa saja, yang cerah - cerah dan juga yang kalem. Pokoknya you can never go wrong with black," ujarnya.

Untuk suasana santai kamu bisa memadukan jumpsuit dengan sneakers yang nyaman untuk kakimu. Kamu bebas berekspresi melalui pakaianmu.(*)

Berita Kota Kupang terkini