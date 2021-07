Info Sport : Keyakinan Sekjen PSSI Yunus Nusi, Target Indonesia Lolos Putaran Final Piala AFC U-23

POS KUPANG.COM - Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah melakukan drawing di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (9/7/2021).

Dari hasil drawing itu, Indonesia bersama Australia, Tiongkok, dan Brunei Darussalam tergabung di kualifikasi Grup G Piala AFC U-23 2022.

Terkait hasil drawing, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan bahwa Timnas Indonesia siap menghadapi babak kualifikasi Grup G Piala AFC U-23 2022.

"Kami menargetkan, Indonesia dapat lolos ke putaran final Piala AFC U-23 2022. Apalagi, di babak kualifikasi Grup G Piala AFC U-23 2022, kami menjadi tuan rumah," kata Yunus dikutip dari pssi.org.

Pemain Timnas Indonesia. AFC Beberkan Hasil Undian Play-off Kualifikasi Piala Asia 2023, Indonesia Bentrok dengan Taiwan (pssi.org)

"Oleh karena itu, PSSI ingin Pelatih Shin Tae-yong dapat mempersiapkan tim dengan maksimal untuk mengikuti event tersebut. PSSI tentu mendukung penuh program latihan dari pelatih Shin Tae-yong demi torehan terbaik Timnas Indonesia," tutur Yunus.

Babak kualifikasi Piala AFC U-23 2022 dibagi dalam 11 grup dan diikuti 42 negara anggota AFC.

Nantinya hanya juara dari setiap grup, serta empat runner-up terbaik dan tuan rumah Uzbekistan yang berhak lolos ke Piala AFC U-23 2022.

Untuk Grup G akan berlangsung pada 27 hingga 31 Oktober mendatang.

Hingga saat ini, Indonesia belum pernah lolos ke putaran final ajang tersebut.

Jadwal Laga Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala AFC U-23 2022

27 Oktober, Tiongkok vs Indonesia

29 Oktober, Indonesia vs Australia

31 Oktober, Indonesia vs Brunei Darussalam

Sekjen PSSI, Yunus Nusi. (pssi.org)

