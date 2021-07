Para pemain Inggris merayakan kemenangan atas Denmark. Prediksi Final Euro 2021 Italia vs Inggris:Ajang Pembuktian The Three Lions Soal Tuduhan Konspirasi

POS-KUPANG.COM - Euro 2020 telah memasuki babak akhir. Final Euro 2021 akan mempertemukan dua tim raksasa yakni Italia melawan Inggris.

Final Euro 2020 antara Italia vs Inggris akam menjadi ajang pembuktian The Three Lions untuk menjawab tudingan konspirasi dengan UEFA.

Pertandingan Finasl Euro 2021 antara Italia vs Inggris dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Wembley, London, Senin (8/7/2021) pukul 02.00 WIB.

Final Euro 2020 juga akan menjadi kesempatan bagi Inggris untuk kembali meraih gelar di Euro

Sebagaimana diketahui, Inggris sempat mendapatkan tudingan negatif sebelum melakoni laga semifinal Euro 2020.

Tepat sebelum laga melawan Denmark, Inggris dituding telah bekerjasama dengan UEFA dalam partisipasinya di turnamen Euro 2020.

Tudingan yang dialamatkan Inggris itu disampaikan oleh mantan pemain Skotlandia bernama Craig Burley.

Dilansir Daily Mail, eks pemain Chelsea itu menilai Inggris menjadi tim yang paling diuntungkan dalam ajang Euro edisi kali ini.