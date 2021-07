Patuhi Aturan PPKM di Kota Kupang, Pusat Perbelanjaan Batasi Aktivitas Belanja

Patuhi Aturan PPKM, Pusat Perbelanjaan Batasi Aktivitas Belanja

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan dukungan terhadap upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, pusat perbelanjaan di Kota Kupang mulai membatasi aktivitas belanja.

Hal itu juga selaras dengan surat edaran PPKM Mikro yang berlaku saat ini.

Marcomm Lippo Plaza Kupang, Paul Kusa, Selasa 6 Juli 2021 menjelaskan akan membatasi kegiatan operasional mulai 6 Juli hingga 21 Juli 2021 mendatang.

Untuk tenant Food and Beverages, pemberlakuan dine in (makan di tempat) hanya berkapasitas 25 persen, lalu selebihnya take away (bawa pulang).

Selanjutnya, apotik, optik, ATM center dan Delivery Service tetap beroperasi pada pukul 10.00 hingga 20.00 Wita.

Paul menambahkan, Hypermart akan dibuka mulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 20.00 Wita dengan kapasitas dibatasi 50 persen.

Sedangkan Bank Nobu akan melayani nasabah mulai pukul 08.00 hingga pukul 15.00 Wita. Tenant yang lain akan ditutup sementara dan hanya dapat melayani delivery order.

"Untuk manajemen mall mengikuti aturan pemkot yaitu 25 persen WFO, sisanya WFH," sambungnya.