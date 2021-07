3 Drama Korea yang Tayang di Netflix Juli 2021, You Are My Spring hingga Kingdom: Ashin of the North

POS-KUPANG.COM - Tiga drama Korea terbaru dikonfirmasi akan tayang bulan Juli di Netflix. Ada drama Korea (drakor) You Are My Spring dan Kingdom: Ashin of the North.

Drama Korea tersebut menampilkan genre yang sangat berbeda. Netflix juga akan menghadirkan drama Korea yang dibintangi Park Bo Gum dan Song Hye Kyo.

You Are My Spring

Drama Korea ini mempertemukan Seo Hyun Jin (Beauty Inside) dan Kim Dong Wook (Find Me In Your Memory). You Are My Spring menceritakan orang-orang yang tinggal di gedung yang sebelumnya menjadi lokasi pembunuhan.

Hubungan yang terjalin di antara mereka akan membantu mengungkap misteri tersebut sekaligus menyembuhkan luka di masa lalu. You Are My Spring tayang 5 Juli di Netflix.

Kingdom: Ashin of the North

Meski hanya episode spesial, serial original Netflix atau drama Korea ini juga sangat dinantikan. Di Kingdom: Ashin of the North, Jun Ji Hyun memerankan karakter Ashin.

Fans akan mengetahui cerita Ashin sebagai pewaris suku desa Yeojin Utara dan misteri tanaman pembangkit orang mati. Kingdom: Ashin of the North tayang 23 Juli di Netflix.

Encounter

Drama Korea yang terbaru di Netflix ini memasangkan Park Bo Gum dan Song Hye Kyo. Drama Korea romantis ini bercerita tentang seorang pria dan wanita yang bertemu di Cuba.

Ketika kembali ke Korea, laki-laki itu ternyata diterima bekerja di hotel milik wanita tersebut. Saksikan kelanjutan cerita mereka di Encounter yang tayang 30 Juli di Netflix.

