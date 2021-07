Alumna Psikologi FKM Undana Kupang Berhasil Publikasi Jurnal Scopus Q1

POS-KUPANG.COM I KUPANG - Di tengah kesulitan sejumlah mahasiswa/mahasiswi, alumni/ alumna maupun dosen memublikasikan artikel di jurnal internasional terindeks Scopus, kabar membanggakan justru datang dari salah satu alumna Program Studi (Prodi) Psikologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Nusa Cendana (Undana) Alda Soraya Asikin, S. Psi.

Skripsi yang diajukan Alda guna meraih gelar Sarjana Psikologi pada FKM Undana beberapa waktu lalu, berhasil dipublikasikan di jurnal internasional Interpersona: An International Journal on Personal Relationships yang mencapai ranking Scopus Q1 sebagai first author.

Alda berhasil memublikasikan artikelnya yang berjudul, “Experience of Dating Violence’s Victims in Indonesia: A Photovoice Study.”

Dalam penelitian yang dibimbing Indra Kiling, Ph. D dan Diana Aipipidely, M. A, tersebut, Alda berbagi cerita dari para penyintas kekerasan dalam berpacaran yang tinggal di Timor, Indonesia.

Dalam penilaian jurnal internasional, Scopus membuat empat klaster kualitas jurnal, Q1 merupakan klaster tertinggi yang diisi oleh 25% jurnal terbaik dalam bidang ilmu tertentu, yang kemudian diikuti Q2, Q3 dan Q4.

Dekan FKM Undana, Dr. Apris Adu, S.Pt., M. Kes, mengaku, pencapaian Alda sangat membanggakan karena jurnal dengan peringkat Scopus Q1 terbilang sulit ditembus bahkan oleh dosen sekalipun.

Alda yang saat ini telah bekerja di salah satu International Non-Governmental Organization (NGO) di Indonesia memang telah mencatat beberapa prestasi gemilang saat studi di Prodi Psikologi FKM Undana.

Ketua Prodi Psikologi FKM Undana, M. K. P. Abdi Keraf, M. Si., M. Psi., Psikolog mengatakan bahwa di tahun 2019, Alda pernah memperoleh Global Undergraduate Exchange Program dari AMINEF yang mengantar Alda untuk belajar selama satu semester di Georgia College & State University di Amerika Serikat.

Selanjutnya, pada tahun 2017, Alda juga pernah mewakili Indonesia di event #GirlsTakeover di Paris, Prancis.

Abdi Keraf berharap agar mahasiswa dan mahasiswi aktif Psikologi Undana dapat terus melanjutkan tren positif yang sudah diberikan oleh Alda.

“Target ke depannya mahasiswa/mahasiswi Psikologi Undana bisa dengan konsisten menorehkan prestasi-prestasi akademik seperti presentasi dalam forum ilmiah internasional serta publikasi dalam jurnal-jurnal terbaik di dunia,” pungkas Abdi Keraf. (*/rfl/pol).