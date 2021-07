Ronaldo Bisa Tergusur dari Singgasana Top Skor Euro 2021 oleh Empat Pemain Potensial Ini

POS-KUPANG.COM - Sejauh ini megabintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo, masih memimpin perburuan top skor Euro 2021.

Daftar pencetak gol terbanyak Euro 2021 ini masih dipuncaki oleh Cristiano Ronaldo dengan lesakan lima gol.

Namun torehan pemain Juventus ini rawan tersalip. Hal ini disebabkan laju Portugal di turnamen empat tahunan ini sudah berhenti.

Petualangan Selecao Das Quinas -julukan Portugal- harus berakhir di babak 16 besar setelah dikalahkan Belgia lewat skor 1-0.

Mantan pemain Real Madrid ini bisa dilenggserkan dari singgasana top skorer sementara Euro 2021 oleh sejumlah pemain memiliki kans.

Helatan Euro 2021 telah memasuki babak perempatt final yang mana akan melangsungkan pertandingan pembuka pada, Jumat 2 Juli 2021 antara Swiss vs Spanyol.

Selain itu, tiga pertandingan lain yang tak kalah memikat bakal tersaji antara Belgia vs Italia, Ceko vs Denmark dan Ukraina vs Inggris.

Dari kedelapan tim yang masih berkompetisi, sejumlah pemain masih memiliki peluang untuk melengserkan Cristiano Ronaldo.

Berikut deretan pemain yang berpotensi untuk mengambil alih posisi puncak pencetak gol terbanyak di turnamen empat tahunan kali ini.

1. Patrik Schick