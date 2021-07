Pemkab Belu Lakukan Konsultasi Publik Rancangan RPJMD

POS KUPANG. COM, ATAMBUA - Pemerintah Kabupaten Belu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu mengadakan kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021- 2026, bertempat di Aula BP4D Kabupaten Belu, Senin 28 Juni 2021.

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021- 2026 yang dilakukan secara virtual tersebut dibuka Wakil Bupati Belu,Drs. Aloysius Haleserens,MM, didampingi Penjabat Sekda Belu - Frans Manafe, S.Pi dan Plt Kepala BP4D Kab. Belu - Dra. Maria Kornelia Eda Fahik.

Kegiatan diikuti Pimpinan Forkopimda Kabupaten Belu, Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Belu dan para pemerhati pembangunan di Kabupaten Belu.

Dasar hukum kegiatan Forum Konsultasi Publik adalah UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan Nasional, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kab. Belu No. 4 Tahun 2016.

Tujuan kegiatan ini untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026.

Wakil Bupati Belu - Drs. Aloysius Haleserens, MM dalam arahannya menyampaikan, Konsultasi Publik rencana awal RPJMD Kabupaten Belu dilaksanakan dalam rangka mendapatkan saran, masukan dari stakeholder dan pemangku kepentingan untuk penyempurnaan RPJMD.

"Pemerintah membutuhkan dukungan bapak ibu sekalian dalam upaya bersama-sama bergandengan tangan, membangun landasan yang kuat, satukan hati dan pikiran kita untuk mengambil bagian dari momen ini, sehingga dokumen rancangan awal RPJMD yang kita hasilkan benar-benar menjadi rumah impian besar bagi Kabupaten Belu dalam pembangunan 5 Tahun ke depan", pinta Wabup Belu.

Kata Wabup Belu, tim penyusun telah bekerja dan menghasilkan rancangan awal RPJMD tersebut dengan memperhatikan konsistensi, korelasi dan elaborasi baik mobilasi data, aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Kemudian, penelaan RT/RW dan RT/RW daerah tetangga, kawasan lindung, penelaan rencana pola ruang, analisis pengelolaan ruang, pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan, isu-isu strategis, penjelasan visi misi sinergitas dan kebijakan perencanaan provinsi maupun pusat dengan prinsip sinergi pembangunan daerah.

Hal ini dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun ke depan dapat dijabarkan secara efektif dan dapat dijadikan dasar dalam penentuan program dan kegiatan sehingga tuntutan masyarakat terkait pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel.

Kata Wabup Belu, hasil konsultasi publik itu akan dibahas secara mendalam bersama DPRD yang kemudian nantinya akan dijadikan Peraturan Daerah.

Diakhir kegiatan dilakukan penandatanganan Berita Acara Hasil Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Belu oleh Wakil Bupati Belu dan Plt Kepala BP4D Kabupaten Belu. (jen).

BUKA KEGIATAN - Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens,MM, saat buka kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Belu Tahun 2021-2026, bertempat di Aula BP4D Kabupaten Belu, Senin 28 Juni 2021.

