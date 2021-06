Aston Kupang Hotel and Convention Center Beri Paket Promo Liburan Keluarga

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Aston Kupang Hotel and Convention Center memberikan promo menarik bagi liburan keluarga. Promo tersebut diberi nama School Break Special.

Public Relations Officer, Leonora Agatha dalam rilisnya yang diterima POS-KUPANG.COM, Selasa 29 Juni 2021, promo paket School Break Special ini akan berlangsung mulai tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan 10 Juli 2021.

"Sambut liburan bulan ini dengan menghabiskan waktu bersama keluarga bersama School Break Special. Dengan ini Bapak dan Ibu bisa mendapatkan beberapa keuntungan serta layanan fasilitas terbaik," kata Leonora.

Dia menjelaskan, promo spesial ini dibanderol dengan harga Rp750,000 nett per kamar per malam, sudah termasuk sarapan untuk 2 orang dewasa dan 2 anak-anak (usia maksimal 12 tahun). Ada juga berbagai diskon menarik, mulai dari diskon 15 persen di seluruh outlet Food and Beverage di ASTON Kupang Hotel and Convention Center, dan seluruh jenis perawatan di Martha Tilaar Salon and Day Spa sebesar 15 persen.

Baca juga: Mendapat Penghargaan Hotel Terbaik dari TripAdvisor, Ini Komentar GM Aston Kupang Hotel

"Ada akses bebas ke seluruh fasilitas juga tidak ketinggalan seperti Heartland Gym and Fitness Club dan Infinity Swimming Pool. Selain itu setiap tamu mendapat welcome drink saat Check-in," lanjutnya.

Leonora menegaskan bahwa Aston Kupang Hotel selalu menerapkan protokol kesehatan, sesuai protokol CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Jauh sebelum mendapat Sertifikat CHSE, ASTON Kupang Hotel and Convention Center telah menerapkan Standard Operational Procedure (SOP), menyesuaikan dengan situasi pandemi Covid-19.

SOP ini pula yang diterapkan Aston Kupang sampai saat ini, agar bisnis khususnya sektor pariwisata dapat berjalan dengan aman dan nyaman, baik bagi para tamu maupun karyawan.

Baca juga: Liburan Panjang di Aston Kupang Hotel

"Kami siap melayani tamu dengan sentuhan keramahan Indonesia, bersama kemudahan pelayanan serta fasilitas terbaik, sehingga menginap menjadi lebih aman dan nyaman," tutup Leonora. (*)

Berita Kota Kupang Lainnya