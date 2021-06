Tinju Dunia Live TVOne Gervonta Davis vs Mario Barrios, Perebutan Juara Kelas Ringan Super WBA

Jadwal Tinju Dunia antara Gervonta Davis vs Mario Barrios yang akan tersaji pada Minggu (27/6/2021) pagi WIB.

Laga Gervonta Davis vs Mario Barrios dapat ditonton di Siaran Langsung TV One Live World Boxing mulai pukul 08.30 Wib.

Untuk Link Live Streaming TV One Gervonta Davis vs Mario Barrios dapat diakses di website TV One yang tersedia di bagian berita.

Duel Gervonta Davis vs Mario Barrios yang dihelat di State Farm, Atalanta, Amerika Serikat merupakan laga perebutan gelar juara tinju dunia kelas ringan super WBA.

Gervonta Davis, juara kelas ringan junior WBA yang tak terkalahkan akan naik dua divisi berat saat bertemu dengan juara kelas welter junior WBA sekunder Mario Barrios (26-0, 17KO).