Siap-siap, D.O EXO Bakal Rilis Album Solo Perdana, Catat Tanggalnya

POS-KUPANG.COM - Salah satu member EXO, D.O bakal merilis album solo pertamanya.

Dikutip dari Soompi, pada tanggal 25 Juni, dikabarkan jika vokalis EXO tersebut sedang bersiap merilis album solo pertamanya pada akhir Juli.

Menanggapi laporan tersebut, SM Entertainment mengkonfirmasi D.O dijadwalkan akan merilis album solo pertamanya pada akhir Juli.

Meskipun D.O telah merilis lagu solo seperti It's Okay untuk SM Station dan Crying Out untuk ost Cart, ini akan menjadi album solo pertamanya.

Setelah keluar dari militer pada bulan Januari, D.O diketahui telah melakukan syuting untuk film The Moon dan dikonfirmasi untuk membintangi film remake dari film Taiwan berjudul Secret.

EXO juga diketahui baru-baru ini merilis album spesial mereka bertajuk "Don't Fight The Feeling".

EXO Cetak Rekor Penjualan Satu Juta Album Don't Fight the Feeling

Boy group EXO kembali mencetak rekor satu juta penjualan untuk album terbaru mereka bertajuk Don't Fight the Feeling.

Album spesial EXO itu baru dirilis pada 7 Juni 2021 pukul 18.00 KST atau 16.00 WIB.

Melansir Soompi, agensi EXO, SM Entertainment mengungkapkan, album tersebut telah meraih satu juta penjualan.