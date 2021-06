Promo Dunkin Donuts Hari ini Rabu 23 Juni 2021, Beli 8 Donat Classic Gratis 4 Donat + 1 Minuman

POS-KUPANG.COM - Buat kamu penggemar cemilan manis khususnya donat, ada promo menarik nih dari Dunkin Donuts.

Dunkin Donuts bakal ngasih tawaran dan promo menarik untuk hari ini Rabu 23 Juni 2021.

Untuk promo hari ini Rabu 23 Juni 2021, ada promo harga spesial buat kalian pecinta donat.

Yuk kepoin langsung katalognya!

Promo Beli 8 Donuts Classic Gratis 4 Donuts Classic & 1 Minuman

GRATIS 4 Donuts Classic dan 1 minuman panas / dingin untuk kamu pengguna Kartu Kredit BCA / Kartu Debit BCA / Flazz di hari Kamis ini.

Promo ini berlaku untuk Dine In / Take Away di counter kami. Jangan lupa ajak teman dan sahabat ya.

Sampai bertemu DD LOVER

*Syarat dan ketentuan:

– Diikuti dengan pembelian 8 Donuts Classic

– Pilihan minuman panas / dingin (size M)